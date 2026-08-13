SGA솔루션즈, 계정관리 솔루션 GS인증 국내 첫 획득

AI 핵심 요약beta
- SGA솔루션즈가 13일 SGA ZTA ICAM의 GS인증을 획득했다.
- 국내 ICAM 솔루션 가운데 첫 GS인증 사례라고 밝혔다.
- 공공·금융·제조로 확산하며 ICAM 사업을 키우겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
공공·금융·제조 대상 사업 확대 추진
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = SGA솔루션즈는 제로 트러스트 기반 통합 계정인증권한관리(ICAM) 솔루션 'SGA ZTA ICAM'이 우수품질소프트웨어(GS) 인증을 획득했다고 13일 밝혔다. 회사는 ICAM 솔루션 가운데 국내 첫 사례라고 설명했다.
GS인증은 소프트웨어의 기능성과 신뢰성, 사용성 등을 평가하는 국가 공인 소프트웨어 품질인증이다. 인증을 받은 제품은 공공기관 조달 과정에서 품질 기준을 충족한 것으로 인정된다.
제로 트러스트는 내부 사용자라도 신뢰하지 않고 모든 접근 요청을 검증하는 보안 개념이다. ICAM은 이 환경에서 정책결정지점(PDP) 역할을 맡아 사용자의 신원과 권한 정보를 기반으로 접근 정책을 수립하고 각 시스템에 배포한다.
'SGA ZTA ICAM'은 사용자 및 계정 정보를 기반으로 계정·인증·권한 관리와 접근 정책 수립 기능을 통합 제공한다. 사용자 계정을 보안 경계로 설정해 사용자별 최소 권한을 부여하고, 접근 행위를 지속적으로 검증하는 방식이다. 기능은 ▲사용자 정보 수집 및 배포 ▲프로세스 관리 ▲위협 분석 ▲셀프서비스 등으로 구성되며 단일 플랫폼에서 제공된다.
배경에는 계정 관리 대상의 증가가 있다. 생성형 AI와 자율적으로 작업을 수행하는 에이전틱 AI 도입이 늘면서 사용자 계정뿐 아니라 서비스 계정, 응용프로그램 인터페이스(API) 계정 등 사람이 직접 쓰지 않는 비인간 계정(NHI)도 증가하고 있다.
SGA솔루션즈는 이번 인증을 계기로 공공기관을 비롯해 금융·제조 등 산업군을 대상으로 ICAM 사업을 확대할 계획이다.
최영철 SGA솔루션즈 대표는 "생성형 AI와 에이전틱 AI 확산으로 사용자 계정뿐 아니라 시스템·서비스 계정 등 비인간 계정이 늘면서 이를 관리하기 위한 ICAM 수요도 확대되고 있다"며 "SGA ZTA ICAM은 제로 트러스트 보안체계 구축의 핵심인 PDP 역할을 수행하는 솔루션으로, 이번 인증을 계기로 공공시장을 비롯해 금융·제조 등으로 사업을 확대하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com