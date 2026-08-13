M83, 2분기 영업익 흑자전환…AI 인프라·VFX 동반 성장

AI 핵심 요약beta
- M83이 13일 2분기 영업이익 흑자전환했다.
- VFX 수익성 회복과 AI 자회사 성장이 이끌었다.
- 상반기 매출 1158억원으로 전년보다 172% 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = M83이 2분기 연결 기준 영업이익 흑자전환에 성공했다. VFX(시각특수효과) 사업의 수익성이 회복된 데다 AI 인프라 자회사 실적이 크게 늘면서 본격적인 실적 턴어라운드에 진입했다.
M83은 올해 2분기 연결 기준 매출 490억원, 영업이익 16억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출은 지난해 같은 기간보다 54% 증가했고 영업이익은 흑자로 전환했다. 상반기 누적 매출은 1158억원으로 전년 동기 대비 172% 늘었다.
별도 기준으로도 실적 개선이 이어졌다. 2분기 매출은 50억원으로 82% 증가했고 영업이익은 5억원으로 흑자전환했다. M83은 VFX 사업의 수익성 회복과 AI 인프라 전문 자회사 피앤티링크의 성장세가 연결 실적 개선을 이끌었다고 설명했다.
VFX 사업은 국내외 콘텐츠 제작 프로젝트를 안정적으로 수행하는 동시에 AI 기술을 제작 공정에 적용해 작업 효율과 생산성을 높이고 있다. 이를 통해 제작 기간을 단축하고 수익성도 개선되고 있다.
해외 사업도 확대되고 있다. 일본 콘텐츠 제작사로부터 수주한 프로젝트가 본격적으로 매출에 반영되기 시작했으며, 이를 기반으로 글로벌 콘텐츠 시장에서 신규 프로젝트 수주를 확대해 나갈 계획이다.
100% 자회사인 피앤티링크는 생성형 AI 확산에 따른 GPU 서버와 고성능 스토리지 수요 증가에 힘입어 상반기 매출 963억원을 기록했다. 이는 지난해 연간 매출에 육박하는 규모다. M83은 금융권을 비롯한 신규 고객 확보를 통해 성장세를 이어간다는 방침이다.
최근 콘텐츠 업계에서는 생성형 AI를 활용해 VFX 제작 공정을 자동화하고 제작 비용과 시간을 줄이는 사례가 늘고 있다. M83도 AI 연구개발 자회사 디블라트를 통해 AI 기반 콘텐츠 제작 솔루션 '디클롭스(Diclops)'를 개발 중이며, 향후 서비스형 소프트웨어(SaaS) 형태로 외부 시장에도 공급할 계획이다.
M83 관계자는 "2분기는 AI 인프라 사업 성장과 AI 기술 적용을 통한 VFX 본업의 생산성 및 수익성 개선이 함께 나타나며 연결 실적 턴어라운드가 본격화된 분기"라며 "하반기에는 AI 인프라 사업 확대와 글로벌 프로젝트 매출이 본격 반영되는 만큼 2분기를 뛰어넘는 실적을 달성할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com