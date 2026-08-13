오픈AI·엔비디아, 한국 첫 공동 밋업 개최

AI 핵심 요약beta
- 오픈AI와 엔비디아가 12일 서울서 밋업을 열었다
- 양사는 국내 개발자 100여명과 AI 에이전트 개발법을 공유했다
- 국내 커뮤니티 확대와 공동 프로그램 추진에 나섰다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 오픈AI와 엔비디아가 12일 서울 오픈AI 오피스에서 국내 개발자를 대상으로 '코리아 개발자 밋업'을 열었다.
양사가 한국 개발자 커뮤니티를 위해 공동으로 개최한 첫 행사로 국내 엔지니어와 AI 실무자, 스타트업 창업자 등 약 100명이 참석했다.
이번 행사는 엔비디아가 딥러닝용 AI 슈퍼컴퓨터 DGX-1을 오픈AI에 전달한 지 10주년을 맞아 마련됐다. 양사는 지난 10년간 AI 인프라와 개발 환경의 변화를 돌아보고 이것이 현재의 AI 에이전트 개발로 어떻게 이어지고 있는지 공유했다.
참가자들은 엔비디아의 AI 인프라·소프트웨어 생태계와 오픈AI의 개발자 도구를 활용해 AI 에이전트를 구축하는 방법을 살펴봤다.
오픈AI의 김성민 AI 디플로이먼트 엔지니어는 코덱스를 활용한 에이전트 기반 개발 워크플로를 소개했으며 여러 에이전트가 작업을 병렬로 수행하고 개발자가 결과를 검토·통합하는 협업 방식을 제안했다.
김찬란 엔비디아 시니어 디벨로퍼 릴레이션 매니저는 엔비디아 네모 에이전트 툴킷을 활용한 AI 에이전트 구축 및 확장 방법을 설명했다.
국내 개발자들은 '라이트닝 토크'를 통해 실제 에이전트 구현 과정에서의 경험을 공유했으며 이어진 오픈 Q&A에서는 AI 에이전트를 실제 업무와 서비스에 적용하기 위한 과제를 논의했다.
김경훈 오픈AI 코리아 총괄대표는 "AI 활용이 단순 질의응답을 넘어 복잡한 과업을 수행하는 에이전트 개발로 빠르게 확장되는 만큼 현장에서 축적한 경험과 노하우를 나누는 일이 어느 때보다 중요하다"며 "이번 밋업이 오픈AI와 엔비디아의 기술 협력을 토대로 국내 개발자들이 AI 에이전트를 구축하고 서비스에 적용하는 과정에서 얻은 경험과 배운 점을 나누며 AI 에이전트의 새로운 가능성을 함께 모색하길 기대한다"고 말했다.
양사는 이번 밋업을 계기로 국내 개발자와 스타트업, 기업 기술팀이 경험과 사례를 공유할 수 있는 커뮤니티 기반을 확대하고 다양한 공동 개발자 프로그램을 추진할 계획이다.
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