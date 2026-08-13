한국투자증권, 연 4.46% 국고채 특판…1000억원 한정 판매

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 13일 연 4.46% 국고채 특판을 내놨다
- 영업점 개인 신규자금 대상, 1000억원 한도다
- 만기 12월 10일로 안전자산 수요를 겨냥했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국투자증권이 연 4.46% 금리를 제공하는 국고채 특판 상품을 1000억원 한도로 선보인다. 최근 증시 변동성이 커지면서 안정적인 수익을 추구하는 투자 수요가 늘어나는 가운데 단기 자금 운용처를 찾는 고객을 겨냥한 상품이다.
한국투자증권은 연 4.46%(세전·12일 기준) 금리의 국고채 특판 상품을 1000억원 한도로 판매한다고 13일 밝혔다.
이번 상품은 영업점 개인 고객의 신규 자금을 대상으로 선착순 판매한다. 만기는 오는 12월 10일이며, 1인당 최대 100억원까지 투자할 수 있다.
국고채는 정부가 발행하는 채권으로 신용위험이 낮아 대표적인 안전자산으로 꼽힌다. 만기가 정해져 있어 투자 기간과 자금 운용 계획을 세우기 쉽고, 최근처럼 금융시장 변동성이 확대된 시기에는 예금과 함께 단기 자금 운용 수단으로 활용도가 높다.
최근 개인투자자 사이에서는 주식과 채권을 함께 편입하는 자산배분 전략이 확산하고 있다. 특히 단기 금리가 높은 수준을 유지하면서 만기가 짧은 국고채와 우량 채권을 활용해 안정적인 이자수익을 확보하려는 수요도 꾸준히 늘어나는 추세다.
상품은 한국투자증권 영업점에서 가입할 수 있으며, 판매 한도인 1000억원이 모두 소진되면 조기 종료된다.
한국투자증권 관계자는 "최근 시장 변동성이 확대되면서 안정적인 자산에 대한 고객들의 관심이 높아지고 있다"며 "안정성과 수익성을 함께 고려하는 고객들에게 유용한 투자 대안이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
plum@newspim.com