국민의힘 "민주당, 오세훈 31만호 주택 공급 계획 훈계할 처지인가"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 13일 민주당에 오세훈 공급대책 협조를 촉구했다.
- 최보윤 수석대변인은 민주당의 비판이 정치공세라고 반박했다.
- 민주당은 오 시장의 31만호 공약 실현 가능성을 문제 삼았다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 13일 더불어민주당을 향해 오세훈 서울시장의 대규모 주택 공급 대책을 정치적으로 깎아내리지 말고 협조하라고 촉구했다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "민주당은 일말의 양심이라도 있다면 서울시의 '진짜 공급' 대책 발목이나 잡지 말라"며 이같이 밝혔다.
최 수석대변인은 한병도 민주당 원내대표가 오세훈 서울시장의 31만호 공급 공약을 두고 "실현 가능한 주장인가"라고 비판한 데 대해 "지금 민주당이 서울시장의 공급 계획을 평가하고 훈계할 처지냐"라고 반문했다.
그는 "민주당이 지금 귀 기울여야 할 목소리는 오세훈 시장을 향한 정치 공세가 아니라 고통에 신음하는 국민의 절규와 당 안에서 터져 나오고 있는 경고"라고 주장했다.
이어 "자신들은 주택시장 안정화 TF와 의원총회까지 열어 수습책을 찾으면서 서울시가 재개발·재건축을 활성화해 공급을 늘리겠다고 하자 시작부터 '되겠느냐'고 깎아내리는 모습은 앞뒤가 맞지 않는다"고 지적했다.
최 수석대변인은 "정책을 내놓은 집권여당 스스로 갈피를 잡지 못해 갈팡질팡하면서 서울시의 과감한 공급 대책에 발목을 잡는 것은 책임 있는 집권 여당의 자세가 아니다"라며 "국민이 원하는 것은 세금 폭탄과 대출 규제로 국민을 옥죄는 낡은 이념 정치가 아니라 원하는 곳에 제대로 된 집이 충분히 공급되는 것"이라고 강조했다.
앞서 한병도 민주당 원내대표는 전날 "설익은 공약으로 1000만 서울시민을 우롱한 오세훈 시장이 이제는 31만호를 건설하겠다고 한다"면서 "정비사업의 평균 사업 기간이 10년 이상이고 인허가 이후 착공까지 수많은 갈등과 난관이 예상된다. 과연 실현 가능한 주장인지 묻지 않을 수 없다"고 발언했다.
jeongwon1026@newspim.com