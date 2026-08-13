무신사, 빅뱅 데뷔 20주년 MD 발매...오프라인 팝업스토어도

AI 핵심 요약beta
- 무신사가 14일 빅뱅 20주년 MD와 팝업을 연다.
- 무신사 드롭으로 응원봉·의류 등 58종을 단독 발매했다.
- 성수·명동 팝업서 청음존·포토존과 증정행사를 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 무신사가 오는 14일 빅뱅의 데뷔 20주년 및 'BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR <XX : COSMOS>' 개최를 기념하는 MD를 발매하고, 공식 팝업스토어를 단독 개최한다.
이번 MD는 한정판 발매 서비스인 '무신사 드롭'을 통해 단독 선보인다. 발매 품목은 '빅뱅 공식 응원봉 20주년 에디션'을 비롯해 패션 의류, 패션 잡화, 라이프스타일 아이템, 디지털 기기 등 총 58종에 달한다. 오리지널 뱅봉 디자인을 재해석한 라이트 스틱 쿠션과 유니폼, 볼캡, 토트백, 미니 러그 등 다채로운 상품군으로 완성도를 높였다.
오프라인 팝업스토어는 14일 오전 11시부터 '무신사 메가스토어 성수'와 '무신사 스탠다드 명동점'에서 동시에 문을 연다. 현장에서는 단독 MD 라인업을 직접 확인하고 구매할 수 있다. 현장 이벤트존에는 아티스트 앨범을 감상할 수 있는 청음존과 아티스트의 헤리티지를 연출한 포토존이 구성되어 방문객의 관심을 끌어올릴 계획이다.
오프라인 스토어 방문 구매 고객을 위한 프로모션도 병행한다. 팝업 현장에서는 이번 행사를 위해 한정 제작된 전용 쇼핑백을 선보이며, 상품 구매 시 빅뱅 로고 스티커 3종을 일별 선착순 증정한다.
flurry327@newspim.com