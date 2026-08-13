LS증권, 홍원식 대표 '청소년 불법도박 근절 캠페인' 참여

AI 핵심 요약beta
- 홍원식 LS증권 대표이사가 13일 청소년 불법도박 근절 캠페인에 참여했다.
- 서울경찰청 주관 캠페인은 청소년 사이버 도박 피해 예방을 위해 마련됐다.
- 홍 대표는 불법도박 위험을 알리며 사회적 관심과 보호를 촉구했다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 설희 인턴기자= 홍원식 LS증권 대표이사가 청소년 사이에서 확산하는 사이버 불법도박의 위험성을 알리고 피해 예방에 대한 사회적 관심을 촉구하는 캠페인에 참여했다.
13일 LS증권에 따르면 홍원식 대표이사가 '청소년 불법도박 근절 캠페인'에 참여했다. 이 캠페인은 지난 2024년부터 서울경찰청이 주관해 이어지고 있는 캠페인으로 청소년을 대상으로 확산되고 있는 사이버 불법 도박의 심각성을 알리고 피해 예방에 대한 사회적 관심을 높이기 위해 마련됐다.
홍 대표는 앞서 박태동 iM증권 대표이사의 지목을 받아 이번 캠페인에 동참하게 됐다.
또 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 슬로건을 들고 있는 사진을 공개하며 청소년들이 불법 도박의 유혹에 노출되지 않도록 예방과 보호를 위한 사회적 관심을 촉구했다.
그는 "불법 도박은 우리 청소년들의 미래와 일상을 무너뜨리고 사회 전체를 위협하는 중대한 문제"라며 "금융의 미래를 이끌어 갈 청소년들이 올바른 경제관념을 바탕으로 보다 건전한 환경에서 성장할 수 있도록 사회적 관심 유도와 예방 활동에 최선을 다하겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com