LG, 스켈레톤·아이스하키 유망주 직접 키운다…2030년까지 후원 연장

AI 핵심 요약beta
- LG가 13일 스켈레톤·아이스하키 유망주 육성책을 출범했다.
- LG는 퓨처 슬라이드와 하키 드림즈로 선발·훈련을 지원했다.
- LG는 두 종목 대표팀 후원을 2030년까지 연장했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'퓨처 슬라이드'·'하키 드림즈' 출범…10년 넘은 장기 후원 이어가
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG가 스켈레톤과 아이스하키 유망주를 발굴해 국가대표로 육성하는 체계를 새로 도입한다. 단순한 국가대표팀 후원을 넘어 선수층 확대와 장기적인 경기력 강화까지 지원 범위를 넓히는 동시에 두 종목 국가대표팀 후원도 2030년까지 이어가기로 했다.
13일 LG는 스켈레톤 유망주 육성 프로그램 'LG 퓨처 슬라이드'와 아이스하키 유망주 지원 프로그램 'LG 하키 드림즈'를 공식 출범했다고 밝혔다. LG 퓨처 슬라이드는 중·고교와 대학교를 돌며 운동 능력을 측정해 잠재력 있는 선수를 찾는 '드래프트 컴바인'을 시작으로 스켈레톤 강습회와 스타트대회까지 연계한다. 종목 입문부터 실전 경험, 국가대표 발탁까지 단계적으로 지원하는 구조다.
아이스하키에서는 유망주의 기량 향상과 해외 무대 진출을 돕는다. LG 하키 드림즈는 골텐더를 전문적으로 육성하는 '골리 캠프'를 비롯해 해외 리그 진출 장학금과 2028년 동계청소년올림픽 국가대표 선발을 위한 트라이아웃 캠프 등으로 운영된다. LG는 이달 10일부터 13일까지 NHL 등 해외 리그 출신 지도자를 초청해 국내 중등부 골리 선수들을 대상으로 전문 훈련도 진행했다.
LG는 두 종목 국가대표팀에 대한 장기 후원도 지속한다. 스켈레톤은 2015년부터, 아이스하키는 2016년부터 지원을 이어왔으며 이번에 후원계약을 2030년까지 연장했다. 스켈레톤 등록 선수 수는 후원 이전인 2014년과 비교해 2배 이상 늘었고 국가대표팀은 올림픽과 세계선수권 등에서 130여개의 메달을 획득했다. 아이스하키 국가대표팀도 2014년 4개 팀에서 현재 7개 팀으로 확대됐다.
LG 관계자는 "스켈레톤과 아이스하키 유망주를 육성하고 해당 종목의 발전과 확산에 기여할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 관련 종목의 저변 확대를 위한 지원을 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com