한양증권, 숏폼 콘텐츠 '한양사전'으로 한국 증시 70년 역사 조명

AI 핵심 요약beta
- 한양증권이 13일 한국 증시 역사 숏폼 ‘한양사전’을 공개했다.
- 영상은 1956년부터 현재까지 자본시장 변천사를 담았다.
- 공개 후 조회수 3만 회를 넘기며 호응을 얻었다.
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SNS 합산 조회수 3만 회 돌파
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한양증권은 13일 한국 자본시장 약 70년 역사를 조명하는 숏폼 콘텐츠 '한양사전'을 공개했다고 밝혔다.
한양증권에 따르면 회사는 최근 공식 유튜브와 인스타그램 채널을 통해 '한국 증시 역사 훑어보기'를 공개했다. 이번 영상은 1956년 대한증권거래소 출범부터 현재에 이르기까지 한국 자본시장이 성장해 온 과정과 주요 변곡점을 담았다.
영상에는 ▲1956년 대한증권거래소 출범 당시 상장된 12개 종목 ▲1972년 기업공개촉진법 제정 ▲1979년 증권거래소 여의도 이전 ▲1989년 코스피 1000포인트 돌파 등 한국 증시의 주요 변화가 담겼다.
또한 1997년 외환위기와 이듬해 코스피 280선 하락, 닷컴버블 붕괴, 2008년 글로벌 금융위기를 거쳐 2020년 동학개미운동과 최근 인공지능(AI)·반도체 중심의 시장 변화까지 폭넓게 다뤘다.
1956년 설립된 한양증권의 역사도 콘텐츠에 녹여냈다. 한양증권은 국내 증권시장 태동기부터 현재까지 70년의 업력을 이어오며 자본시장의 성장과 변화를 함께해 왔다.
해당 콘텐츠는 공개 후 유튜브와 인스타그램 합산 조회수 3만 회를 돌파했으며, 공유 등 사용자 반응도 200회를 넘어섰다.
한양증권 관계자는 "젊은 세대의 투자 참여가 확대된 만큼, 증권시장이 어떤 과정을 거쳐 성장해 왔는지를 쉽고 흥미롭게 전달하고자 기획했다"며 "앞으로도 투자자들이 자본시장을 친숙하게 이해할 수 있는 유익한 콘텐츠를 지속 선보일 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com