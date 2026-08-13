청정원, 김부각 스낵 3종 출시...기념품 시장 겨냥

AI 핵심 요약beta
- 대상 청정원이 13일 바사삭 김부각 3종을 출시했다.
- 오리지널·와사비·치즈맛으로, 바삭함과 비건 인증이 특징이다.
- 외국인 관광객 채널부터 판매하며 김 사업 확대에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 대상 청정원이 한국 전통의 맛과 멋을 담은 신제품 '바사삭 김부각' 3종을 출시한다.
K-푸드의 세계적인 인기에 힘입어 올해 상반기 방한 외국인 관광객이 1071만 명으로 역대 최대치를 기록한 가운데, 청정원은 한국 전통 간식인 김부각을 재해석해 일상 간식은 물론 외국인 관광객을 위한 기념품으로도 활용할 수 있는 신제품을 선보였다.
신제품 청정원 바사삭 김부각은 국산 김에 국산 찹쌀풀을 얇게 발라 튀겨낸 한입 크기의 스낵이다. 제품 개발 과정에서 빅데이터 분석을 통해 소비자 선호도가 높은 오리지널, 와사비맛, 치즈맛 등 총 3종으로 구성했다.
190도의 고온에서 단시간에 튀겨내 기름지지 않고 바삭한 식감이 오래 유지되는 것이 특징이다. 고(高)올레산 해바라기유만을 사용하고 밀가루를 넣지 않았으며, 오리지널과 와사비맛은 비건·글루텐 프리 인증도 획득했다. 호랑이와 까치, 소나무 등이 등장하는 한국 전통 민화 '호작도'를 제품 전면에 적용해 전통적 이미지를 강조했다.
청정원 바사삭 김부각은 롯데마트 서울역점 등 외국인 관광객의 방문이 많은 오프라인 특화매장을 시작으로 쿠팡, 전국 대형마트 등 주요 온·오프라인 채널에서 순차적으로 만나볼 수 있다. 오는 9월 3일까지 롯데마트에서는 신제품 출시를 기념한 할인 행사도 진행한다.
박정철 대상 Seaweed기획마케팅팀장은 "앞으로도 김을 활용한 다양한 맛과 형태의 차별화된 제품을 개발해 국내외 소비자들의 선택의 폭을 넓히고, 김 가공품 카테고리를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
한편, 대상은 동남아, 북미, 유럽 등 전 세계 50여 개국에 김을 수출하며 글로벌 김 시장 공략에 속도를 내고 있다. 지난해 해조류 가공품 매출액은 약 2,004억 원으로 전년 대비 30% 성장했으며, 인도네시아와 베트남에서는 연간 총 1500톤 규모의 현지 생산체계를 갖추고 시장 수요에 대응하고 있다. 글로벌 식품 브랜드 '오푸드'와 인도네시아 현지 브랜드 '마마수카'를 통해 조미김, 김자반, 김스낵, 김부각 등 현지 소비 트렌드를 반영한 다양한 제품을 선보이고 있으며, 인도네시아와 베트남 김 시장에서 점유율 1위를 기록하는 등 글로벌 김 사업 경쟁력을 강화하고 있다.
flurry327@newspim.com