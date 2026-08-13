'KODEX 200커버드콜액티브', 상장 한 달 만에 순자산 5364억 기록

AI 핵심 요약beta
- 삼성자산운용은 13일 KODEX 200커버드콜액티브 ETF 순자산이 5364억원이라고 밝혔다.
- 개인 순매수액은 4652억원으로, 최근 1개월 커버드콜 ETF 1위다.
- 첫 월분배금은 주당 153원이었고, 8월 말 두 번째 지급 예정이다.
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국장 주도산업 및 주주환원주 비중을 확대하는 액티브 운용 전략
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성자산운용은 13일 자사 'KODEX 200커버드콜액티브' 상장지수펀드(ETF)가 상장 이후 약 한 달 만에 순자산 5364억원을 기록했다고 밝혔다.
삼성자산운용 측은 "상장 후 개인 투자자 자금이 꾸준히 유입된 결과"라고 설명했다. 해당 ETF의 개인 순매수액은 4652억원으로, 최근 1개월 기준 커버드콜 ETF 가운데 개인 순매수 1위를 차지했다.
KODEX 200커버드콜액티브는 지난달 말 주당 153원(월 분배율 약 2.1%)의 첫 월분배금을 지급했다. 오는 8월 말에는 두 번째 월분배금을 지급할 계획이다.
KODEX 200커버드콜액티브는 코스피200 구성 종목을 기반으로 하되, 반도체와 IT하드웨어 등 국내 증시를 이끄는 주도산업 및 핵심 기업을 비롯해 주주환원 종목들의 편입 비중을 비교지수 대비 확대하는 액티브 전략을 취한다.
시장 상황에 따라 옵션 매도 비중을 조절하는 커버드콜 전략을 결합했다. 상승으로 예상되는 시장에서는 옵션 매도 비중을 낮춰 주가 상승에 더 많이 참여하는 반면, 하락장 혹은 횡보장이 예상될 때는 옵션 프리미엄을 최대한 확보해 투자자들에게 현금 흐름을 안겨주는 구조를 추구한다.
세제 측면에서도 유리하다. 국내 옵션 프리미엄 수익과 국내 주식 매매차익에 대해서는 세금이 부과되지 않고, 주식 배당금에서 발생하는 수익에 한 해 15.4%의 배당소득세가 적용된다. 일반 계좌뿐만 아니라 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP), 확정기여형(DC) 퇴직연금 계좌에서도 투자할 수 있다.
송아현 삼성자산운용 매니저는 "국내 증시가 이익 대비 여전히 저평가되어 있으나 변동성은 크다"며 "방향성 투자보다는 시장 주도주와 주주환원주들에 투자하면서도 시장 상황 구분 없이 매달 안정적인 현금흐름을 확보할 수 있는 상품을 찾는 개인 투자자들의 수요가 이어지고 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com