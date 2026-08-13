코스맥스, 중기부·무신사와 신진 K-뷰티 브랜드 지원 나서

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스는 13일 무신사·중기부와 신진 K-뷰티 지원에 나섰다.
- 21일부터 성수동 무뷰페서 인디브랜드 20곳 연합부스를 운영했다.
- 제품 기획·생산·마케팅까지 초기 육성 전반을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 글로벌 화장품 ODM 기업 코스맥스가 중소벤처기업부 및 무신사와 함께 신진 K-뷰티 브랜드 지원에 나선다.
코스맥스는 21일부터 23일까지 서울 성수동에서 열리는 '무뷰페 in 성수'에서 인디브랜드사 20곳과 함께 연합부스를 운영한다고 13일 밝혔다. 이번 부스 전시는 무신사가 참여하는 중소벤처기업부 '2026년 소공인 판로개척 지원사업'의 일환으로, 코스맥스는 뷰티 부문 파트너사로 선정돼 연 매출 120억원 이하 소공인 뷰티 브랜드 20개사를 대상으로 제품 기획·생산부터 마케팅 컨설팅, 브랜드 고도화까지 초기 육성 단계를 지원한다.
연합부스는 '비밀 연구소(The Secret Lab)'를 콘셉트로 화장품 연구개발부터 생산 과정을 형상화했으며, 제품 연구 과정을 담은 '아카이브 존'과 브랜드 대표 제품을 전시한 '브랜드 존'으로 구성했다. 이와 함께 제품 증정 이벤트존과 화장품 연구실을 재현한 포토존 등 체험형 공간도 마련했다.
또한 20일부터 22일까지 '무신사 엠프티 성수' 야외 공간에 별도 부스를 마련해 방문객 참여형 이벤트를 열고, 공식 인스타그램을 통한 온라인 홍보도 병행한다. 관람객은 무신사 온라인 기획전에서 브랜드를 확인하고 코스맥스 인스타그램을 팔로우한 뒤 부스에 입장하는 방식이다.
코스맥스 관계자는 "잠재력을 가진 소공인 K-뷰티 브랜드의 소비자 접점을 확대하고 초기 성장을 지원하고자 연합부스 전시를 기획했다"며 "브랜드 육성 전반을 지원해 소규모 브랜드가 시장에 안착할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.
fineview@newspim.com