오뚜기, 9월7일부터 컵라면·만두 가격 올린다…"원자재·고환율 영향"

AI 핵심 요약beta
- 오뚜기가 13일 컵라면·만두 일부 출고가를 올렸다.
- 주요 원재료·포장재 상승과 고환율이 원인이다.
- 봉지라면은 제외하고 9월 7일부터 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 오뚜기는 주요 원재료와 포장재 가격 상승, 고환율 등에 따른 원가 부담이 누적됨에 따라 컵라면과 만두 일부 브랜드의 출고가를 조정한다고 13일 밝혔다.
이번 가격 조정은 '진라면', '열라면', '참깨라면', '컵누들', 'X.O.' 등 컵라면·만두 일부 브랜드를 대상으로 진행된다. 컵라면 11개 브랜드 29개 품목의 평균 출고가 인상률은 6.7%, 만두 3개 브랜드 16개 품목은 7.7%다.
이번 출고가 조정은 9월 7일부로 대형마트부터 적용될 예정이며, 유통업체별 판매가격은 협의를 거쳐 반영된다.
이번 조정에 따라 대형마트 기준 예상 판매가격은 진라면 매운맛 용기(110g)와 열라면 용기(105g)가 1200원에서 1300원으로, 참깨라면 용기(110g)가 1400원에서 1550원으로 조정될 전망이다. 오뚜기 프리미엄 만두 브랜드 'X.O.'의 교자(324g×2)와 교자 새우&홍게살(324g×2)은 10480원에서 11480원으로 조정될 예정이다.
한편, 오뚜기는 소비자의 라면 구매 부담을 줄이기 위해 전체 라면 매출의 약 60%를 차지하는 봉지라면 전 품목을 이번 가격 조정 대상에서 제외했다.
최근 고환율과 국제유가 변동 등으로 라면과 만두에 사용되는 팜유·밀가루 등 주요 원재료와 필름·플라스틱 용기 등 포장재 가격이 상승하고 있다. 오뚜기는 생산 공정 효율화와 비용 절감 등을 지속해 왔으나, 원가 부담이 장기화됨에 따라 일부 제품의 출고가를 조정하게 됐다.
오뚜기 관계자는 "주요 원재료와 포장재 가격 상승, 고환율 등의 영향으로 원가 부담이 누적됨에 따라 일부 제품의 출고가를 조정하게 됐다"며 "소비자 부담을 고려해 봉지라면의 가격은 유지했으며, 앞으로도 가격 인상 요인을 최소화하고 품질 높은 제품을 안정적으로 공급하기 위해 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com