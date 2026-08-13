대신증권, 매도담보대출 금리 5%로 인하…업계 최저 수준

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 13일 매도증권담보대출 금리와 미수 연체이자율을 낮췄다.
- 매도담보대출은 8.0%에서 5.0%로, 미수 연체이자는 12.0%에서 7.2%로 인하했다.
- 새 금리는 21일부터 적용돼 투자자 금융비용 부담을 줄이게 됐다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 고객들의 금융비용 부담을 낮추기 위해 매도증권담보대출 금리와 미수금 연체이자율을 인하한다.
매도담보대출 금리는 연 5.0%로 낮춰 업계 최저 수준을 적용하고, 미수 연체이자율도 7.2%로 조정해 투자자의 단기 자금 부담을 줄인다는 계획이다.
대신증권은 오는 21일부터 매도증권담보대출 이자율을 기존 연 8.0%에서 연 5.0%로, 미수금 연체이자율은 연 12.0%에서 연 7.2%로 각각 인하한다고 13일 밝혔다.
매도증권담보대출은 투자자가 보유 주식을 매도한 뒤 실제 결제일까지 기다리지 않고 매도 예정 대금을 담보로 단기 자금을 먼저 이용할 수 있는 서비스다.
이번 금리 인하로 해당 서비스를 이용하는 고객들은 보다 낮은 비용으로 유동성을 확보할 수 있게 됐다.
미수거래 연체에 따른 부담도 줄어든다. 미수거래는 증권사가 투자자에게 일정 금액을 먼저 빌려주고 이후 정해진 기한 내 상환하는 방식으로, 기한을 넘기면 연체이자가 발생한다.
대신증권은 이번 조치를 통해 투자자의 금융비용 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대했다.
최근 증권사들은 기준금리와 시장금리 변동에 맞춰 신용융자와 담보대출 금리를 조정하며 고객 유치 경쟁을 벌이고 있다.
특히 증시 변동성이 커진 상황에서 투자자의 자금 부담을 줄이는 금융지원 서비스를 확대하는 추세다.
새로운 금리는 8월 21일부터 적용된다. 매도증권담보대출은 시행일 이후 신규 실행 건부터 연 5.0% 금리가 적용되며, 기존 미수금은 시행일부터 연 7.2%의 연체이자율이 일할 계산 방식으로 적용된다.
이용욱 대신증권 WM추진부장은 "고객들이 보다 안정적인 환경에서 투자에 집중할 수 있도록 금융 부담을 실질적으로 낮췄다"며 "앞으로도 고객 편의와 금융서비스 경쟁력 강화를 위한 다양한 지원책을 마련하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com