시사일본어학원, 12월 시험 대비 'JLPT 100일 합격 챌린지' 9월 개강

AI 핵심 요약beta
- 시사일본어학원은 9월 1일 JLPT 100일 합격 챌린지를 개강했다.
- 프로그램은 N1~N3 급수별로 어휘·문법·독해·청해를 관리한다.
- 참가자에 수강료 15% 할인과 합격 시 응시료 환급을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 시사일본어학원이 오는 12월 시행되는 일본어능력시험(JLPT)을 앞두고 집중 학습 프로그램인 'JLPT 100일 합격 챌린지'를 9월 1일 개강한다고 밝혔다.
해당 프로그램은 꾸준한 어휘 및 문법 암기와 독해·청해 훈련이 요구되는 시험 특성에 맞춰 기획된 관리형 과정이다. N1부터 N3까지 급수별 커리큘럼으로 구성되며, 문자·어휘, 문법, 독해, 청해 등 영역별 강좌를 운영한다. 시험 일정에 임박해서는 모의고사와 특강 등 실전 대비 프로그램도 병행한다.
챌린지 참가자에게는 JLPT 정규강좌 수강료 15% 할인 혜택이 주어지며, 시험 최종 합격 시 응시료 7만 5000원(제세공과금 제외)을 환급받을 수 있다. 참가자 전원에게는 기출 및 빈출 어휘가 포함된 학습 자료가 제공되며, 홈페이지 성적표 등록 및 합격 인터뷰 참여자를 대상으로 한 기프티콘·상품권 지급 이벤트도 함께 진행된다.
시사일본어학원 측은 100일간의 체계적인 커리큘럼과 실전 대비 프로그램, 지속적인 학습 관리를 통해 수험생들이 목표 급수를 획득할 수 있도록 지원할 방침이라고 설명했다.
프로그램의 세부 사항 및 수강 신청 안내는 시사일본어학원 공식 홈페이지와 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
ohzin@newspim.com