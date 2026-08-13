CJ제일제당 '미초'로 일본 음료 시장 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 13일 미초의 일본 일상 음료 공략을 시작했다.
- 8월 말까지 일상 레시피 제안 캠페인으로 데일리 웰니스 이미지를 키운다.
- 미초는 일본 음용식초 1위로 연매출 1500억원대 브랜드다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ제일제당의 과일발효초 브랜드 '미초(美酢)'가 일본 일상 음료 시장 공략에 나선다.
CJ제일제당은 미초를 '데일리 웰니스 음료'로 자리매김시키기 위해 8월 말까지 '미초 일상 레시피 제안 캠페인'을 진행한다고 13일 밝혔다. 최근 일본 음료 시장이 기능성을 더한 일상 음료로 영역을 확장하는 추세에 맞춰, 건강과 미용 목적의 음용식초를 넘어 소비자 일상 속 다양한 상황에서 즐기는 제품으로 자리매김하기 위해 기획됐다.
올해 론칭 20주년을 맞은 미초는 2012년 '석류맛 미초'로 일본에 첫발을 내딛은 이후 최근 5년 기준 일본 음용식초 시장 1위를 유지하며 연매출 1500억원대의 메가 브랜드로 자리매김했다. 일본 식초 시장의 패러다임을 현미 발효 흑초에서 과일발효초 중심으로 바꿔놓았다는 평가를 받고 있다.
캠페인은 스테디셀러 제품 '석류'와 신제품 '아사이'를 중심으로 진행되며, 배우 미츠시마 신노스케(満島真之介)를 모델로 기용해 '미초 레스큐(Rescue)'를 테마로 한 광고를 선보이고 있다.
CJ제일제당 관계자는 "일본 소비자들의 라이프스타일 변화에 맞춰 미초를 일상 속에서 언제나 즐길 수 있는 '데일리 웰니스 음료'로 진화시키고 있다"며 "차별화된 제품력과 현지 맞춤형 마케팅을 통해 K-음료 트렌드를 지속 선도해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com