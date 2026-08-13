SG, '에코스틸아스콘' 적용 시장 전국 고속도로로 확대

AI 핵심 요약beta
- SG가 13일 에코스틸아스콘의 고속도로 확대를 밝혔다.
- 제강슬래그 활용 아스콘은 내구성 5배, 수명 2.3배다.
- 도로공사는 10월부터 서해안고속도로 10.8km에 적용한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 아스콘 전문기업 SG는 13일 '에코스틸아스콘'의 적용 시장이 전국 고속도로로 확대될 전망이라고 밝혔다.
SG에 따르면 회사는 천연골재 대신 제철 과정에서 발생하는 제강슬래그를 활용한 에코스틸아스콘을 국내 최초로 개발하고 상용화했다. 에코스틸아스콘은 일반 아스콘 대비 내구성이 약 5배 높고 도로 수명을 약 2.3배 연장할 수 있으며 포트홀 발생 억제와 미세먼지 저감 효과를 갖췄다.
최근 한국도로공사는 한국철강협회, 한국아스콘공업협동조합연합회와 업무협약을 체결하고 제강슬래그 아스콘의 전국 고속도로 현장 적용 확대를 추진하기로 했다. 지난해 9월 평택제천고속도로 시험시공에서 성능을 확인했으며 오는 10월부터 서해안고속도로 등 10.8킬로미터(km) 구간에 우선 적용할 계획이다.
SG는 한국도로공사 사업에 에코스틸아스콘을 지속적으로 공급하고 있다. 2023년 안성-용인 고속도로 건설 공사 1·2·3공구, 2025년 충북본부 평택제천선 구간 표층 시험포장용 공급 등이 대표적이다. 올해 4월에는 서산-아산 사업단 인주-염치 구간 1공구에 에코스틸아스콘을 공급했다.
SG 관계자는 "한국도로공사의 제강슬래그 아스콘 도입 확대는 관련 시장이 고속도로 등 국가 핵심 도로 인프라로 확대되는 중요한 계기가 될 것"이라며 "SG는 국내 최초 개발·상용화 이후 축적한 기술력과 다양한 시공 레퍼런스를 기반으로 제강슬래그 아스콘 시장 확대에 적극 대응할 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com