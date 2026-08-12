하영, 증조부 안상호 친일 의혹 사과 "후손으로서 진심으로 사죄드린다"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하영이 증조부 안상호의 친일 의혹과 관련해 직접 사과했다.

하영은 12일 자신의 인스타그램에 자필 편지를 게재하고 "저의 증조부와 관련된 일들로 큰 실망과 상처를 안겨드린 점 고개 숙여 사과드린다"라며 "최근 증조부 안상호의 과거 행적을 접하며 가족의 역사를 무거운 마음으로 돌아보게 됐다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 하영이 5일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 '이런 엿같은 사랑' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.08.05 khwphoto@newspim.com

이어 "그동안 저는 가족을 통해 전해 들은 이야기로 증조부의 삶을 단편적으로만 알고 있었다"라며 "부끄럽게도 그런 무지한 상태로 여러 자리에서 증조부에 대한 이야기를 가족의 자랑처럼 꺼내 왔다"라고 말했다.

하영은 "이번 일을 계기로 관련 자료를 직접 찾아보는 과정에서 증조부의 친일적 행적을 알게 됐다"라며 "일제 강점기라는 뼈아픈 시간을 지낸 우리나라의 역사를 제대로 알지 못한 채 가족사를 가볍게 언급했던 것을 반성한다"라고 사과했다.

앞서 소속사를 통해 사실무근이라는 입장이 전달된 것에 대해서도 입장을 밝혔다. 하영은 "아울러 처음 논란이 제기됐을 당시, 저 역시 사실관계를 정확히 알지 못한 과정에서 소속사를 통해 사실무근이라는 입장이 나가게 됐다"라며 "충분한 확인 없이 잘못된 입장이 전달되도록 한 점 또한 저의 부족함이라고 생각한다, 이로 인해 더 큰 혼란과 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 전했다.

입장 표명이 늦어진 점에 대해서도 사과했다. 하영은 "사안이 너무나 무겁고 죄송스러워 어떻게 사죄의 뜻을 전해야 할지 고민하다 입장 표명이 늦어진 점에 대해서도 거듭 사과드린다"라며 "제가 미처 알지 못했다는 사실이 그 역사를 외면하거나 가볍게 여길 이유가 될 수는 없다고 생각한다, 그 과오를 무겁게 받아들이며 후손으로서 진심으로 사죄드린다"라고 강조했다.

이어 "광복절을 앞둔 시기에 저의 부족함으로 물의를 일으켜 더욱 송구스러운 마음"이라며 "가족의 역사와 그 시대를 제대로 들여다보고, 앞으로 역사를 대하는 데에 있어 더욱 신중한 태도를 갖도록 하겠다"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 하영 자필 사과문. [사진=하영 SNS] 2026.08.12 moonddo00@newspim.com

마지막으로 하영은 "우리의 역사를 깊이 있게 공부해 나가며 독립유공자분들과 우리나라의 광복과 안녕에 힘써 주신 모든 분들을 존경하는 마음으로 섬기는 데에도 최선을 다하겠다"라며 "말뿐이 아닌 행동으로 실천하겠다"라고 전했다.

이번 논란은 하영이 지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부에 대해 언급하면서 불거졌다. 당시 하영은 "증조부께서 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"라고 밝혔다.

이후 온라인상에서는 하영의 증조부가 안상호가 아니냐는 추측이 제기됐다. 안상호는 일본 도쿄에서 서양의학을 배운 뒤 한국인 최초로 서양식 병원을 연 인물로 알려져 있다. 병원을 운영하며 왕실 진료에도 참여했으며, 1919년 고종이 쓰러졌을 당시 일본인 의사와 함께 진료를 본 것으로 전해진다.

그러나 안상호의 과거 행적을 두고 친일 의혹이 제기되면서 논란이 확산됐다. 1918년 '매일신보'에 실린 기사에서 안상호가 일본인 아내와 결혼한 뒤 "나는 일본 사람과 똑같다, 지금 조선 옷은 한 벌도 없고 매운 음식도 못 먹는다"라고 말한 내용이 알려지면서 친일 논란이 불거졌다. 이후 해당 사실이 온라인을 통해 확산되며 하영을 둘러싼 논란도 커졌다.

moonddo00@newspim.com