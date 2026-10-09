조주홍 영덕군수, '소통·공유'로 연 민선9기 100일

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군민소통간담회...군정 방향·미래비전 제시

조 군수 "주민 목소리 바탕...'반듯한 군정·다시뛰는 영덕' 건설할 것"



[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 민선9기 출범 100일을 맞아 군민소통간담회를 열고 주민들의 의견을 광범위하게 경청했다. 또 조주홍 군수는 민선9기 군정방향과 미래비전을 제시했다.

9일 영덕군에 따르면 조 군수는 전날 군청대회의실에서 군민소통간담회를 주재하고 민선9기 출범 이후 군정 추진방향과 경과를 직접 설명했다.

조주홍 경북 영덕군수가 '민선9기 출범 100일'을 맞은 8일 군청대회의실에서 '군민소통간담회'를 열고 민선9기 군정 추진 방향과 미래비전을 직접 설명하고 있다.[사진=영덕군]2026.10.09 nulcheon@newspim.com

이번 행사는 민선 9기 출범 이후 군정 방향과 미래 비전을 군민과 공유하고 다양한 의견을 반영하기 위해 마련된 것이다.

행사에서는 농·어업, 임업, 상공업 등 각 분야의 군민 100여 명이 참여해 생활불편 사항과 정책개선 등을 광범위하게 제안했다. 조 군수는 간담회에서 군정 추진 방향과 미래 비전을 설명하고, 참석자들과 자유롭게 의견을 교환했다.

영덕군은 간담회에서 수렴된 의견을 단순히 듣는 데 그치지 않고 '경청-공감-현장-실행'의 원칙에 따라 관련 부서에서 면밀히 검토해 군정에 반영할 계획이다. 즉시 조치 가능한 사항은 신속하게 해결하며, 중·장기적으로 검토가 필요한 제안도 종합적으로 고려할 예정이다.

영덕군 또 주민의 목소리를 지속적으로 듣고 이에 적합한 정책을 운영할 방침이다.

조주홍 군수는 "군민과 직접 대면해 소중한 의견을 들을 수 있어 의미가 깊었다"며 "제안된 내용을 철저히 검토해 군정에 반영하고 변화와 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다. 조 군수는 또 "앞으로도 소통행정을 통해 '반듯한 군정, 다시 뛰는 영덕'을 이루겠다"고 덧붙였다.

nulcheon@newspim.com