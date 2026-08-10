하영 측, 증조부 친일 의혹 부인…"온라인상 의혹 사실무근"

AI 핵심 요약beta
- 배우 하영 측이 10일 증조부 친일 의혹을 부인했다.
- 소속사는 증조부 안상호는 맞지만 의혹은 사실무근이라 했다.
- 하영은 방송에서 4대째 의사 집안과 증조부를 언급했다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하영 측이 증조부의 친일 행적을 둘러싼 온라인상 의혹에 대해 사실이 아니라고 선을 그었다.
하영 소속사 비스터스 엔터테인먼트는 10일 "하영의 증조부가 안상호는 맞다"면서도 "안상호의 친일 행적 등 온라인상 의혹에 대해서는 사실무근"이라고 밝혔다.
앞서 하영은 4대째 의사 집안이라는 사실을 공개하며 화제를 모았다. 그는 지난 7일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부에 대한 이야기를 직접 전했다.
당시 하영은 "제 기억으로는 증조할아버지가 당시 한양에서 서양 의학 전문 의원을 가장 먼저 여신 분 중 한 분이라고 들었다"며 "증조부께서 일본에서 의학을 공부하신 후 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"고 밝혔다.
방송 이후 온라인에서는 하영이 언급한 증조부가 의사 안상호가 아니냐는 추측이 제기됐다.
안상호는 1898년 일본 도쿄자혜의원의학교에 입학해 1902년 의술 개업 시험에 합격한 뒤 귀국한 인물로 알려져 있다. 이후 의친왕을 보필했으며, 1919년 고종이 뇌출혈로 쓰러졌을 당시 일본인 의사 모리야스 랜치키와 함께 진료한 것으로 전해진다.
그러나 일각에서는 안상호의 친일 행적과 관련한 의혹도 제기돼 왔다. 1918년 조선총독부 기관지인 매일신보에 실린 기사에는 일본인 아내와 결혼한 안상호가 일본식 생활 방식을 따르고 있다는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
이 같은 내용이 온라인을 통해 확산되며 하영의 증조부와 관련한 논란으로 이어졌으나, 소속사 측은 안상호의 친일 행적 등에 대한 온라인상 의혹을 사실무근이라고 부인했다.
한편 하영은 2019년 KBS2 드라마 '닥터 프리즈너'로 데뷔했다. 이후 넷플릭스 '중증외상센터', '참교육', '이런 엿 같은 사랑' 등에 출연하며 배우로서 필모그래피를 쌓아가고 있다.
moonddo00@newspim.com