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한글도 '힙'해졌다…유통·식품업계, 한글날 100주년 한정판

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  • 한글날 100주년 맞아 유통업계가 한글 마케팅 강화했다.
  • 롯데웰푸드·파리바게뜨·오리온이 한글 한정판 내놨다.
  • 외식·카페·편의점도 한글 서체·패키지로 경쟁했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

한글날 기념 한정판 상품 출시 증가
한글 브랜드명과 K-푸드 마케팅 강화
외국인 관광객 증가로 마케팅 효과 기대

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한글날 제정 100주년을 맞아 유통·식품·외식업계가 한글을 내세운 한정판 상품과 캠페인을 잇따라 내놓고 있다. 과거 기념일 이벤트용 문구 삽입 수준을 넘어 상품 구성과 서체, 브랜드명 자체를 한글로 풀어내고, 이를 해외 시장 차별화 수단으로 활용하고 있다.

롯데웰푸드가 국립한글박물관과 손잡고 선보인 '에이비씨(ABC) 한글 한정판'. [사진= 롯데웰푸드]

◆ 제품 자체에 한글 자모 심고, 해외에선 한글 브랜드명 고수

롯데웰푸드는 국립한글박물관과 협업해 ''에이비씨 초콜릿 한글 한정판'을 내놨다. 기존 알파벳 모양 초콜릿 대신 쌍자음을 포함한 자음 19종과 모음 10종, 특수문자 5종, 숫자 10종 등 총 44종의 한글 모양 초콜릿을 무작위로 담아 소비자가 낱말을 직접 조합할 수 있게 했다. 패키지에는 국립한글박물관 소장품인 우리나라 최초의 순한글 세계 지리 교과서 '사민필지(士民必知)' 초판본의 본문 서체를 적용했고, 제품 후면 QR코드로 책의 해설과 역사적 배경을 확인할 수 있도록 했다. 

파리바게뜨는 건강빵 브랜드 '파란라벨'을 앞세운 해외 확장에 나섰다. 싱가포르 전 매장으로 판매를 확대하며 한글 브랜드명 '파란라벨'을 그대로 사용하고 있다. 동남아시아에서는 K-푸드와 K-베이커리를 소개하는 '안녕(ANNYEONG)' 캠페인도 병행하고 있다. 올 추석에는 서예가 김소영 작가와 협업해 전통 매듭 문양과 훈민정음 디자인을 패키지에 적용한 '안녕 K파바' 선물세트를 내놓기도 했다. 

오리온은 중국·베트남·러시아·인도 등 글로벌 시장에서 판매하는 제품 패키지에 한글을 표기하는 '한글 마케팅'을 강화하고 있다. 지난달 베트남에서 판매하던 네 겹 스낵 '마시타'의 제품명을 국내와 같은 '꼬북칩(Kobukchip)'으로 변경했고, 미국 등에서 판매하는 '붕고(Bungo)'에는 현지 바이어 요청에 따라 한글 '참붕어빵'을 함께 표기했다. 해외 과자 봉지에 '찍먹', '대박' 등 한글 표현을 적용해 외국 소비자와의 접점을 넓힌다는 전략이다.

파리바게뜨가 파리서예가 김소영 작가와 협업해 전통 매듭 문양과 훈민정음 디자인을 패키지에 적용한 '안녕 K파바'. [사진= 파리바게뜨]

농심은 한글날 기념 멀티팩의 초성 패키지를 활용해 'ㅇㅅ탕면'를 직접 만드는 SNS 이벤트를 진행하고 있다. 한글날 기념 멀티팩에 든 초성 패키지의 'ㅇㅅ'에 자신만의 단어를 채운 뒤 필수 해시태그와 함께 SNS에 인증 사진을 올리면 참여할 수 있으며, '운수탕면', '압승탕면', '양심탕면' 등 저마다 'ㅇㅅ'을 채운 라면 봉지 사진이 이어지고 있다.

코카콜라 등 외국계 음료 브랜드도 알파벳 대신 한글을 사용한 한정판 패키지를 내놨다.

◆ 외식·카페: 순우리말·신조어로 맛 표현… 앱·로고까지 한글화

롯데리아는 11일까지 홍대점과 잠실롯데월드몰B1점, 서울역사점 등 3개 매장에서 '맛깔리아-한글날 제정 100돌 잔치' 팝업을 운영한다. '달보드레', '알근달근' 등 순우리말과 '와구와궁', '두툼탱탱' 등 자체적으로 만든 표현을 활용해 8가지 맛과 식감을 표현한 포스터를 전시하고, 롯데리아 자체 서체 '리아체'와 캐릭터 '롯리앙'을 활용한 그래픽으로 매장을 꾸몄다.

이디야커피는 31일까지 모바일 멤버십 앱 '이디야멤버스'의 앱 아이콘과 로고, 음료 사이즈와 온도 구분 등 매장에서 통상적으로 사용해 온 외국어 표기를 한글로 바꿨다. 한글날 당일에는 전용 종이컵과 컵홀더도 선보이며, 토종 커피 브랜드로서의 정체성을 강화하는 모습이다.

롯데백화점은 11일까지 잠실 롯데월드몰에서 '국주전' 팝업스토어를 운영하고, 현대백화점은 더현대 서울에서 세종대왕과 훈민정음을 테마로 한 '오늘은 한글만 영업합니다' 팝업을 연다. 신세계면세점은 명동과 광화문, 삼성동에서 미디어아트 '한지에 담은 안녕'을 상영하며, 명동점 10층 아이코닉존에서는 다음 달 30일까지 볼 수 있다.

삼성동 아티움 '한지에 담은 안녕' 미디어아트. [사진= 신세계면세점]

편의점 CU는 산돌과 함께 공식 폰트 'SD CU 좋은친구'를, GS25는 '혜자로운' 브랜드의 정체성을 담은 글씨체 'GS혜자로운체'를 개발해 9일부터 무료로 공개했다.

스파오는 교보문고와 손잡고 파자마 등 한글날 컬렉션 7종을 내놨고, 29CM는 국립한글박물관 등과 시조집 '청구영언'을 재해석한 홈·라이프스타일 상품을 출시했다. 마뗑킴은 국립박물관문화재단과 협업해 '한글금속활자'와 '구운몽' 등을 활용한 의류와 가방, 열쇠고리, 모자 등 7종을 선보였다.

유통업계가 한글 마케팅에 공을 들이는 배경에는 K컬처 인기에 따른 외국인 수요 확대도 한몫한다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 방한 외국인 관광객은 1505만 명으로 전년 동기(1238만 명)보다 21.6% 늘었다. 같은 기간 외국인의 관광 분야 카드 소비액은 14조 180억 원으로 48.5% 증가했다. 정부와 지자체 또한 '2026 한글 주간'을 선포하고 광화문광장 중심의 공연·전시·체험 행사를 진행한다.

fineview@newspim.com

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SK하이닉스 손자회사 솔리다임, 내년 美 상장설 사진=SK하이닉스[mdtoday = 유정민 기자] SK하이닉스의 미국 손자회사인 솔리다임이 이르면 내년 미국 증시 기업공개(IPO)를 추진하기 위해 주요 투자은행들을 주관사로 선정했다고 주요 외신이 7일(현지 시간) 보도했다.인베스팅닷컴 등 외신에 따르면, 솔리다임은 이번 IPO를 앞두고 골드만삭스와 모건스탠리를 주관사로 낙점했으며, 추가 자금 조달 라운드를 마무리하기 위해 이들 은행과 긴밀히 협력하고 있다.또한 향후 주관사단에는 JP모건체이스, 씨티그룹, UBS그룹 등이 추가로 합류할 가능성도 제기되고 있는 것으로 알려졌다.다만 관련 논의가 아직 진행 중인 초기 단계인 만큼, 구체적인 상장 시기와 최종 주관사단 구성 등 세부 사항은 향후 변동될 수 있다.솔리다임은 지난 2021년 SK하이닉스가 인텔의 낸드플래시 및 솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업부를 인수한 이후 출범시킨 미국 현지 법인이다.시장에서는 솔리다임이 이번 미국 증시 상장을 통해 약 100억 달러, 원화로 약 13조 3750억 원에 달하는 자금을 조달할 것으로 전망하고 있다.특히 상장 시기는 이르면 2027년으로 예상되며, 기업가치는 최대 1000억 달러, 한화 약 133조 7500억 원에 달할 것으로 추산된다.그러나 일각에서는 솔리다임의 미국 증시 직상장을 두고 모회사와의 중복상장 논란 등 시장의 우려 섞인 시선도 이어지고 있다.인공지능(AI) 데이터센터용 고용량 기업용 SSD(eSSD)를 주력으로 생산하는 솔리다임이 미국 시장에서 독자 상장할 경우, 국내 모회사인 SK하이닉스의 기업가치 희석과 투자 수요 분산으로 이어질 수 있다는 지적이다.SK하이닉스 관계자는 "경쟁력 강화를 위한 다양한 방안을 검토중이나 확정된 사항은 없다"고 밝혔다. 이 기사는 메디컬투데이가 제공하는 기사입니다. 2026-10-08 17:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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