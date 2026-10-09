한글도 '힙'해졌다…유통·식품업계, 한글날 100주년 한정판

한글날 기념 한정판 상품 출시 증가

한글 브랜드명과 K-푸드 마케팅 강화

외국인 관광객 증가로 마케팅 효과 기대

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 한글날 제정 100주년을 맞아 유통·식품·외식업계가 한글을 내세운 한정판 상품과 캠페인을 잇따라 내놓고 있다. 과거 기념일 이벤트용 문구 삽입 수준을 넘어 상품 구성과 서체, 브랜드명 자체를 한글로 풀어내고, 이를 해외 시장 차별화 수단으로 활용하고 있다.

롯데웰푸드가 국립한글박물관과 손잡고 선보인 '에이비씨(ABC) 한글 한정판'. [사진= 롯데웰푸드]

◆ 제품 자체에 한글 자모 심고, 해외에선 한글 브랜드명 고수

롯데웰푸드는 국립한글박물관과 협업해 ''에이비씨 초콜릿 한글 한정판'을 내놨다. 기존 알파벳 모양 초콜릿 대신 쌍자음을 포함한 자음 19종과 모음 10종, 특수문자 5종, 숫자 10종 등 총 44종의 한글 모양 초콜릿을 무작위로 담아 소비자가 낱말을 직접 조합할 수 있게 했다. 패키지에는 국립한글박물관 소장품인 우리나라 최초의 순한글 세계 지리 교과서 '사민필지(士民必知)' 초판본의 본문 서체를 적용했고, 제품 후면 QR코드로 책의 해설과 역사적 배경을 확인할 수 있도록 했다.

파리바게뜨는 건강빵 브랜드 '파란라벨'을 앞세운 해외 확장에 나섰다. 싱가포르 전 매장으로 판매를 확대하며 한글 브랜드명 '파란라벨'을 그대로 사용하고 있다. 동남아시아에서는 K-푸드와 K-베이커리를 소개하는 '안녕(ANNYEONG)' 캠페인도 병행하고 있다. 올 추석에는 서예가 김소영 작가와 협업해 전통 매듭 문양과 훈민정음 디자인을 패키지에 적용한 '안녕 K파바' 선물세트를 내놓기도 했다.

오리온은 중국·베트남·러시아·인도 등 글로벌 시장에서 판매하는 제품 패키지에 한글을 표기하는 '한글 마케팅'을 강화하고 있다. 지난달 베트남에서 판매하던 네 겹 스낵 '마시타'의 제품명을 국내와 같은 '꼬북칩(Kobukchip)'으로 변경했고, 미국 등에서 판매하는 '붕고(Bungo)'에는 현지 바이어 요청에 따라 한글 '참붕어빵'을 함께 표기했다. 해외 과자 봉지에 '찍먹', '대박' 등 한글 표현을 적용해 외국 소비자와의 접점을 넓힌다는 전략이다.

파리바게뜨가 파리서예가 김소영 작가와 협업해 전통 매듭 문양과 훈민정음 디자인을 패키지에 적용한 '안녕 K파바'. [사진= 파리바게뜨]

농심은 한글날 기념 멀티팩의 초성 패키지를 활용해 'ㅇㅅ탕면'를 직접 만드는 SNS 이벤트를 진행하고 있다. 한글날 기념 멀티팩에 든 초성 패키지의 'ㅇㅅ'에 자신만의 단어를 채운 뒤 필수 해시태그와 함께 SNS에 인증 사진을 올리면 참여할 수 있으며, '운수탕면', '압승탕면', '양심탕면' 등 저마다 'ㅇㅅ'을 채운 라면 봉지 사진이 이어지고 있다.

코카콜라 등 외국계 음료 브랜드도 알파벳 대신 한글을 사용한 한정판 패키지를 내놨다.

◆ 외식·카페: 순우리말·신조어로 맛 표현… 앱·로고까지 한글화

롯데리아는 11일까지 홍대점과 잠실롯데월드몰B1점, 서울역사점 등 3개 매장에서 '맛깔리아-한글날 제정 100돌 잔치' 팝업을 운영한다. '달보드레', '알근달근' 등 순우리말과 '와구와궁', '두툼탱탱' 등 자체적으로 만든 표현을 활용해 8가지 맛과 식감을 표현한 포스터를 전시하고, 롯데리아 자체 서체 '리아체'와 캐릭터 '롯리앙'을 활용한 그래픽으로 매장을 꾸몄다.

이디야커피는 31일까지 모바일 멤버십 앱 '이디야멤버스'의 앱 아이콘과 로고, 음료 사이즈와 온도 구분 등 매장에서 통상적으로 사용해 온 외국어 표기를 한글로 바꿨다. 한글날 당일에는 전용 종이컵과 컵홀더도 선보이며, 토종 커피 브랜드로서의 정체성을 강화하는 모습이다.

롯데백화점은 11일까지 잠실 롯데월드몰에서 '국주전' 팝업스토어를 운영하고, 현대백화점은 더현대 서울에서 세종대왕과 훈민정음을 테마로 한 '오늘은 한글만 영업합니다' 팝업을 연다. 신세계면세점은 명동과 광화문, 삼성동에서 미디어아트 '한지에 담은 안녕'을 상영하며, 명동점 10층 아이코닉존에서는 다음 달 30일까지 볼 수 있다.

삼성동 아티움 '한지에 담은 안녕' 미디어아트. [사진= 신세계면세점]

편의점 CU는 산돌과 함께 공식 폰트 'SD CU 좋은친구'를, GS25는 '혜자로운' 브랜드의 정체성을 담은 글씨체 'GS혜자로운체'를 개발해 9일부터 무료로 공개했다.

스파오는 교보문고와 손잡고 파자마 등 한글날 컬렉션 7종을 내놨고, 29CM는 국립한글박물관 등과 시조집 '청구영언'을 재해석한 홈·라이프스타일 상품을 출시했다. 마뗑킴은 국립박물관문화재단과 협업해 '한글금속활자'와 '구운몽' 등을 활용한 의류와 가방, 열쇠고리, 모자 등 7종을 선보였다.

유통업계가 한글 마케팅에 공을 들이는 배경에는 K컬처 인기에 따른 외국인 수요 확대도 한몫한다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 방한 외국인 관광객은 1505만 명으로 전년 동기(1238만 명)보다 21.6% 늘었다. 같은 기간 외국인의 관광 분야 카드 소비액은 14조 180억 원으로 48.5% 증가했다. 정부와 지자체 또한 '2026 한글 주간'을 선포하고 광화문광장 중심의 공연·전시·체험 행사를 진행한다.

fineview@newspim.com