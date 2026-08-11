하영 둘러싼 친일 논란 여파…정해인 인터뷰도 취소, 홍보 일정 줄줄이 차질

AI 핵심 요약beta
- 하영 친일 논란 여파로 11일 정해인 인터뷰 취소됐다
- 넷플릭스가 14일 예정됐던 홍보 일정을 없앴다
- 하영 소속사는 증조부 친일 기록 확인 뒤 사과했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하영을 둘러싼 친일 논란의 여파가 작품 홍보 일정으로까지 번지고 있다. 예정돼 있던 '이런 엿같은 사랑' 인터뷰 일정이 취소된 가운데, 배우 정해인의 인터뷰 역시 진행되지 않게 됐다.
11일 넷플릭스 측은 "오는 14일 예정돼 있던 정해인의 인터뷰가 취소됐다"고 밝혔다. 하영을 둘러싼 친일 논란이 불거진 이후 작품 관련 홍보 일정에도 영향을 미치게 됐다.
'이런 엿같은 사랑' 주연 배우 하영은 앞서 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 양의원을 개원했으며 고종 황제를 진료했다고 언급했다. 이후 온라인을 중심으로 하영이 언급한 증조부가 친일 의혹을 받고 있는 안상호라는 추측이 제기됐다.
논란이 커지자 하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 당초 관련 의혹에 대해 '사실무근'이라는 입장을 밝혔으나, 추가 확인 이후 입장을 번복했다. 소속사는 11일 "추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"라며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.
이어 하영의 가족사 언급과 관련해 "배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"라고 전했다.
한편, '이런 엿같은 사랑'은 지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈로, 기억상실에 걸린 엘리트 검사 고은새(하영)와 자신을 은새의 남자친구라고 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인)의 동거를 그린 로맨틱 코미디다.
moonddo00@newspim.com