李 대통령 지지율 37%...부정평가는 5%p 감소 51%

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긍정 이유 외교 24%·부정 이유 부동산 정책 18%

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 37%를 기록해 직전 조사(9월 3주차)와 동률을 기록했다.

9일 한국갤럽에 따르면 지난 6일부터 8일까지 전국 만 18세 이상 유권자 1000명을 대상으로 조사한 결과 부정평가는 직전 조사 대비 5%포인트(p) 감소한 51%로 나타났다. 응답자의 12%가 의견을 유보했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 1일 충남 계룡대에서 열린 제78주년 국군의날 기념식에서 기념사를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.10.02 photo@newspim.com

직무 수행 평가 긍정 이유는 '외교' 가 24%로 가장 높았다. 그 다음이 '경제.민생'(14%), '전반적으로 잘 한다'(7%)였다.

부정 평가 이유로는 '부동산 정책'이 18%로 가장 높았다. '국방.안보.대북'(15%), '검찰 권한 축소.검찰청 폐지'(8%) 등 순으로 나타났다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 35%, 국민의힘이 26%를 기록했다.

민주당은 직전 조사 대비 5%p 하락했다. 국민의힘도 전주 대비 1%p 하락했다.

조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당은 1%의 지지율을 기록했다. 무당층은 31%로 나타났다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰 방식으로 이루어졌다. 표본오차는 95%, 신뢰수준 ±3.1%p, 접촉률은 42.3%, 응답률은 9.7%다.

gdy10@newspim.com