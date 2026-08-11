하영 측, 증조부 친일 의혹 재확인 후 사과…"신중하지 못했다"

AI 핵심 요약beta
- 하영 소속사가 11일 증조부 친일 의혹 입장을 번복하고 사과했다.
- 소속사는 안상호의 대정친목회 명단 등재 기록을 확인했다고 밝혔다.
- 하영이 방송서 언급한 4대 의료가업도 논란으로 번졌다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하영 측이 증조부의 친일 의혹과 관련해 앞서 '사실무근'이라고 밝혔던 입장을 번복하고 사과했다.
하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 입장문을 통해 "저희가 앞서 '사실무근'이라고 말씀드렸던 부분에 대해 추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"라며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.
이어 "배우 하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서, 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다"라며 "이로 인해 의도치 않게 논란을 빚은 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라고 전했다.
소속사는 역사적 사실과 관련한 검증의 중요성을 강조하며 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다"라며 "하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"라고 덧붙였다.
앞서 하영은 지난 7일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에 출연해 "증조부께서 한양에서 최초로 양의원을 개원하셨고, 고종 황제를 진료하셨다"라고 밝혔다. 또한 드라마 '중증외상센터'에서 천장미 간호사 역을 맡으며 실제 의사인 가족들에게 조언을 받았다고 전해 화제를 모았다.
방송 이후 온라인에서는 하영이 언급한 증조부가 안상호가 아니냐는 추측이 제기됐다. 안상호는 일본 도쿄에서 서양의학을 배운 뒤 한국인 최초로 서양식 병원을 연 인물로 알려져 있으며, 병원을 운영하며 왕실 진료에도 참여한 것으로 전해진다. 1919년 고종이 쓰러졌을 당시 일본인 의사와 함께 진료를 본 기록도 알려져 있다.
다만 안상호는 친일 의혹이 제기된 인물이기도 하다. 1918년 '매일신보'에 실린 기사에는 안상호가 일본인 아내와 결혼한 뒤 "나는 일본 사람과 똑같다, 지금 조선 옷은 한 벌도 없고 매운 음식도 못 먹는다"라고 말한 내용이 담겨 논란이 됐다.
하영 측은 앞서 관련 의혹에 대해 사실무근이라는 입장을 밝혔으나, 추가 확인을 통해 안상호의 대정친목회 평의원 명단 등재 기록을 확인하면서 기존 입장을 수정하고 공식 사과했다.
moonddo00@newspim.com