GS25, 여주 고구마로 샐러드 만든다…지역 농산물 상품화

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

여주시와 지역 농산물 활용 상품 개발 협력

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 여주시와 손잡고 지역 농산물을 활용한 상품 개발에 나선다고 9일 밝혔다.

GS25와 여주시는 지난 8일 여주시청에서 지역 농산물 가공식품 개발 및 판매 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

이성한 GS리테일 MD본부장(사진 오른쪽)과 이충우 여주시장이 여주시와 지역 농산물 가공식품 개발 및 협력을 위한 상생 업무협약을 마친 후 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=GS리테일 제공]

협약은 원료 공급을 넘어 농산물 발굴부터 상품 개발, 판매, 공동마케팅까지 연계하는 민·관 협력 모델을 구축하는 데 초점을 맞췄다.

GS25는 샐러드 파트너사인 농업회사법인 은성과 함께 여주시의 우수 농산물을 활용한 샐러드를 개발한다. 수도권 대표 고구마 산지인 여주시의 '대왕님표 여주꾸마'를 주요 재료로 사용한다.

첫 상품은 13일 '여주고구마 닭가슴살에너지볼'을 출시한다. 닭가슴살과 계란에 여주산 밤 고구마를 얹고 여주시 채소를 활용한 제품으로 가격은 4,900원이다. 이후 '여주고구마 에그베이컨밸런스볼', '여주고구마 허니&리코타샐러드' 등을 주차별로 순차 출시할 계획이다.

GS리테일 이성한 MD본부장은 "지역의 우수한 농산물을 편의점 상품으로 연결하고 상품 개발부터 공동마케팅까지 협력 범위를 확장한다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

nrd@newspim.com