하영, 증조부 친일 논란 여파…광복절 전날 '이런 엿같은 사랑' 인터뷰 취소

AI 핵심 요약beta
- 배우 하영이 14일 예정된 홍보 인터뷰를 취소했다.
- 증조부 안상호 친일 논란이 확산된 영향이다.
- 넷플릭스 신작 홍보 일정에도 차질이 생겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 하영의 증조부 친일 논란 여파로 넷플릭스 시리즈 '이런 엿같은 사랑' 홍보 일정에도 차질이 빚어졌다. 오는 14일 예정됐던 하영의 작품 홍보 인터뷰가 결국 취소됐다.
11일 넷플릭스 측에 따르면 하영은 오는 14일 서울 종로구에서 진행될 예정이었던 '이런 엿같은 사랑' 공개 기념 인터뷰에 참석할 예정이었으나, 해당 일정이 취소됐다.
이번 인터뷰 취소는 하영의 증조부 안상호를 둘러싼 친일 행적 논란이 확산된 데 따른 것으로 풀이된다. 하영은 앞서 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 증조부가 일본에서 의학을 공부한 뒤 한양에서 양의원을 개원했으며 고종 황제를 진료했다고 언급했다. 이후 온라인을 중심으로 하영이 언급한 증조부가 친일 의혹을 받고 있는 안상호라는 추측이 제기됐다.
논란이 커지자 하영의 소속사 비스터스엔터테인먼트는 당초 관련 의혹에 대해 '사실무근'이라는 입장을 밝혔으나, 추가 확인 이후 입장을 번복했다. 소속사는 11일 "추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다"라며 "충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.
이어 하영의 가족사 언급과 관련해 "배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"라고 전했다.
당초 14일 인터뷰에서는 하영이 직접 논란에 대해 입장을 밝힐지에도 관심이 쏠렸다. 특히 해당 날짜가 광복절을 하루 앞둔 시점인 만큼, 하영의 인터뷰가 진행될 경우 증조부 관련 질문이 불가피할 것이라는 전망도 나왔다. 그러나 논란이 확산하면서 결국 인터뷰 자체가 취소되며 작품 홍보에도 영향을 미치게 됐다.
하영이 주연으로 출연한 '이런 엿같은 사랑'은 지난 7일 공개된 넷플릭스 시리즈로, 기억상실에 걸린 엘리트 검사 고은새(하영)와 자신을 은새의 남자친구라고 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인)의 동거를 그린 로맨틱 코미디다.
작품 공개와 함께 하영의 가족사 논란이 불거지면서 동료 배우와 작품 홍보 일정에도 예상치 못한 변수가 발생하게 됐다.
moonddo00@newspim.com