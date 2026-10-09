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李대통령 "글은 나라의 얼굴, 말은 나라의 심장"…한글날 580돌 축하

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  • 이재명 대통령이 9일 한글날 580돌을 맞아 한글 사랑을 당부했다
  • 이 대통령은 한글을 문화강국의 토대이자 세계적 문자로 강조했다
  • 광화문 현판은 한글 병기 포함해 내년까지 결론내라고 주문했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"한글, 세계인이 배우고 사랑하는 글자"
세종학당 89개국 273곳으로 확대
국무회의에서 광화문 현판 한글 병기 제안

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 9일 한글날 580돌을 맞아 "글은 나라의 얼굴이고, 말은 나라의 심장"이라며 "앞으로도 문화강국 대한민국을 이어갈 수 있도록 우리 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주실 거라 믿는다"고 강조했다. 

이 대통령은 이날 페이스북에 "오늘은 세종대왕께서 백성들이 자신의 뜻을 쉽고 편하게 펼칠 수 있도록 한글을 만들어 반포하신 지 580돌이 되는 한글날"이라며 "특히 올해는 일제강점기였던 1926년, 우리 선조들이 우리 말과 글을 지키기 위해 처음 '가갸날'을 만든 지 꼭 100년이 되는 뜻깊은 해"라고 글을 올렸다.

이재명 대통령이 6일 청와대 본관에서 43회 국무회의를 주재하고 있다. 2026.10.06 [사진=청와대]

◆ "한글, 세계인이 배우고 사랑하는 글자"

이 대통령은 "100년 전, 나라를 빼앗긴 우리 선조들은 우리 말과 글을 지키기 위해 온 힘을 다했다"며 "주시경 선생을 비롯한 많은 선각자와 학자들은 일제의 탄압 속에서도 우리 말과 글을 연구하고, 기록하고, 가르쳤다"고 했다.

그러면서 "나라를 빼앗겼어도 우리의 정신과 정체성마저 잃을 수는 없다는 의지였다"며 "선조들이 지켜낸 한글을 우리는 이제 자유롭게 쓰고 있다"고 의미를 부여했다.

이 대통령은 "광복 이후 한글은 모든 국민이 배우고 지식을 나누는 토대가 됐고, 대한민국의 성장과 발전을 뒷받침했다"며 "우리의 말과 글의 힘이 곧 대한민국의 경쟁력"이라고 힘줬다.

이 대통령은 이어 "주시경 선생은 '말이 오르면 나라도 오르고, 말이 내리면 나라도 내린다'고 말씀하셨다"며 "이제 한글은 대한민국을 넘어 세계인이 배우고 사랑하는 글자가 됐다"고 했다.

또 "2007년 3개국 13곳에서 시작한 세종학당은 올해 89개국 273곳으로 확대됐다"며 "지난 100년이 한글을 지켜내고 우리 삶 속에 뿌리내린 시간이었다면, 앞으로의 100년은 한글의 가능성을 더 넓혀가는 시간이 될 것"이라고 전망했다.

이 대통령은 "한글 창제의 뜻을 기리고, 한글을 지켜온 선조들의 염원을 담아, 앞으로도 문화강국 대한민국을 이어갈 수 있도록 우리 국민께서 한글 사랑에 힘을 모아주실 거라 믿는다"며 "100주년 한글날을 진심으로 경축한다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

◆ "광화문 현판, 내년까지 결론내야…한글 병기도 좋은 방안"

이 대통령은 최근 광화문 한자 현판을 한글 현판으로 바꾸거나 병기하도록 하는 문제를 내년까지 결론내야 한다고 관계 부처에 주문하기도 했다.

이 대통령은 지난 6일 청와대에서 43회 국무회의를 주재하며 이같이 지시했다. 광화문 한글 현판 추가 설치 방안은 지난 1월 20일 국무회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관이 보고한 뒤 찬반이 맞서며 공론화 절차가 이어지고 있다.

이 대통령은 "사소한 문제 같지만 매우 원칙에 관한 문제가 아닐까 하는 생각이 든다"며 "내년까지는 결판을 내서 어떻게든 결론을 내야 할 것 같다"고 강조했다.

이 대통령은 이 자리에서 "만든 사람이 밝혀진 문자는 한글이 유일하다고 하더라. 위대한 문자이자 언어인데 좀 더 귀하게 여겨야 하지 않을까"라며 광화문 현판 문제를 화두로 올렸다.

이 대통령은 먼저 "이렇게 위대하고 과학적인 한글을 대한민국의 가장 중요한 장소인 광화문에서 볼 수가 없다"고 지적했다.

이어 "광화문이 2층으로 돼 있는데 위층에는 한문으로 광화문이라고 써 있고, 아마 한문을 못 읽는 분들도 꽤 있을 것"이라며 "아래층에 한글로 같이 표현하면 어떻겠느냐는 주장이 있다. 한글 병기도 괜찮을 것 같다"고 의견을 제시했다.

the13ook@newspim.com

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