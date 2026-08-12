대전 도심 공원서 흉기 들고 배회한 20대…자택서 버티다 검거

AI 핵심 요약beta
- 대전서 20대 A씨가 11일 흉기 들고 배회하다 붙잡혔다
- A씨는 자택서 1시간 넘게 대치하다 경찰특공대에 제압됐다
- A씨는 타 지역서 업무방해 혐의로 지명수배 중이었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 도심에서 흉기를 소지한 채 돌아다니다 자택으로 달아나 경찰과 대치한 20대 남성이 경찰특공대에 붙잡혔다. 이 남성은 다른 지역 경찰서에서도 업무방해 혐의로 지명수배 중이었던 것으로 전해졌다.
대전둔산경찰서는 공공장소 흉기 소지와 업무방해 혐의로 20대 A씨를 검거해 조사 중이라고 12일 밝혔다.
A씨는 전날 오후 10시쯤 대전 서구 둔산동 문정어린이공원 인근에서 흉기를 든 채 배회한 혐의를 받는다.
시민 신고를 받고 경찰이 출동했지만 A씨는 이미 현장을 벗어난 뒤였다. 경찰은 신원을 특정한 뒤 이동 경로를 추적해 갈마동 자택을 찾아냈다.
A씨는 다세대주택 4층 집 안에서 문을 잠근 채 1시간 넘게 경찰과 대치했다. 당시 사제 방검복을 착용하고 전기톱과 방패를 들고 있었으며 창밖으로 유리병 등을 던지기도 한 것으로 알려졌다.
경찰특공대는 창문으로 진입하는 동시에 현관문을 강제로 열어 12일 오전 1시 11분쯤 A씨를 제압했다. 최초 신고 이후 약 3시간 만이다.
이 과정에서 소방당국도 현장에 에어매트를 설치하는 등 만일의 사고에 대비했다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
경찰 조사 결과 A씨는 부산북부경찰서 등에서 업무방해 혐의로 지명수배 중이었던 것으로 전해졌다.
경찰은 범행 동기와 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
nn0416@newspim.com