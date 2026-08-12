근로복지공단, 대학생 등 5명 장학금…임직원 멘토링 지원

AI 핵심 요약beta
- 근로복지공단이 12일 청년 5명에 장학금을 전달했다.
- 울산청년미래센터서 위기·취약청년 지원사업을 진행했다.
- 멘토링과 상담으로 자립과 성장도 돕기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 근로복지공단이 위기·취약청년과 지역공부방에서 봉사활동을 이어온 대학생 등 총 5명에게 장학금을 전달했다.
공단은 위기·취약청년 지원사업의 일환으로 12일 울산청년미래센터에서 장학금 전달식을 열었다.
이번 사업은 가족돌봄과 사회적 고립 등으로 어려움을 겪는 울산지역 위기·취약청년의 자립을 지원하기 위해 마련됐다.
취약계층 아동을 위해 지역공부방에서 꾸준히 봉사해 온 대학생에게도 장학금을 지원해 지역사회에서 나눔을 실천하는 청년들의 성장을 응원한다.
공단은 울산청년미래센터와 협력해 지원이 필요한 청년들을 발굴하고 심의를 거쳐 장학생을 선정했다. 장학금은 생활비와 자기계발 등에 활용할 수 있도록 지원한다.
공단 임직원이 1대1 멘토로 참여해 진로상담과 취업준비, 고민상담, 문화체험 등 실질적·정서적 지원도 제공한다. 지속적인 소통과 교류를 통해 사회적 고립을 완화하고 지역사회 안에서 건강한 관계망을 형성할 수 있도록 지원할 계획이다.
박종길 근로복지공단 이사장은 "위기·취약청년에게는 경제적 지원뿐 아니라 고민을 나누고 미래를 함께 설계할 수 있는 든든한 관계도 필요하다"며 "청년들이 희망을 잃지 않고 건강하게 자립하고 성장할 수 있도록 지역사회와 함께 실질적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com