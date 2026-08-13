전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.08.13 (목) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
오피니언 외부칼럼

속보

더보기

[장욱희의 중장년 취업에세이] 대기업 퇴직자, 중기에서의 기회…경험을 새로운 가치로 전환해야

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 대기업 퇴직자 재취업은 중소기업과의 연결이 핵심이다.
  • 30년 경력은 직무가 아니라 문제해결 경험으로 봐야 한다.
  • 정부와 기업은 숙련 인재 연결 채널을 강화해야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

"대기업에서 30년을 일했는데, 퇴직하면 무엇을 할 수 있을까요?" 중장년 구직자를 만나 상담하다 보면 이런 질문을 자주 받는다.

그런데 필자는 이 질문을 들을 때마다 조금 다르게 생각하며 질문을 거꾸로 던진다. "대기업에서 30년을 일했다면, 퇴직 이후 중소·중견기업에서 할 수 있는 일이 더 많지 않을까요?"

막상 이렇게 이야기하면 상대방은 잠시 생각하다 고개를 갸웃한다. "과연 중소기업에서는 저 같은 사람을 원할까요?"

바로 이 지점에서 중장년 재취업의 어려움이 시작된다. 상당수는 퇴직 이후 경력이 이제 끝났다고 생각한다. 특히 대기업에서 오랫동안 근무한 사람일수록 더욱 그렇다. 회사에서 맡았던 직책과 조직, 직급, 명함이 사라지면 개인이 보유하고 있던 경쟁력도 함께 사라진다고 생각하기 때문이다.

하지만 반대로 기업의 입장에서 생각해 보면 이야기가 달라진다. 중소·중견기업에는 대기업에서 풍부한 경험을 보유한 중장년을 필요로 하는 곳이 많다.

장욱희 경사노위 전문위원.

예를 들어 인사제도를 만들어 본 사람, 구매 프로세스를 개선해 본 사람, 생산라인을 직접 현장에서 관리해 본 사람, 품질관리 시스템을 구축해 본 사람, 해외 거래처와 협상해 본 사람, 조직의 갈등을 조정해 본 사람 등 이들은 중소기업에서 필요한 인재다.

문제는 이 둘이 제대로 만나지 못한다는 데 있다. 한쪽에는 풍부한 경험을 보유하고 있는데도 '내가 중소기업에서 무엇을 할 수 있을까?'라고 생각하는 중장년 퇴직자가 있고, 다른 한쪽에서는 "경험 많은 사람을 뽑고 싶지만, 어디에서 어떻게 찾아야 할지를 잘 모르겠다."라고 말하는 중소·중견기업이 있다. 수요와 공급은 존재하는데 시장에서 잘 연결되지 않는 것이다.

얼마 전 한 대기업에서 30년 동안 근무한 58세의 A 씨를 만났다. 그는 생산관리와 품질 분야에서 오랫동안 일했다. 퇴직을 앞두고 재취업 교육을 받았지만, 마음은 무거웠다.

"중소기업에 가면 제가 할 수 있는 일이 과연 있을까요?"라고 말했다. 그래서 필자는 그의 경력을 하나씩 다시 살펴봤다. 생산관리만 한 것이 아니었다. 생산성 개선 프로젝트를 수행했고, 협력업체의 품질 문제를 해결했으며, 생산라인의 문제를 분석하고 후배 직원들을 교육했다. 해외 공장의 생산관리 체계를 구축한 경험도 있었다.

그에게 다시 물었다. "만약 작은 제조기업의 대표라면 이런 사람을 채용하고 싶지 않을까요?"

그는 한참 생각하더니 웃었다. "그렇게 생각해 본 적은 없네요."

어쩌면 이것이 대기업 퇴직자가 재취업을 준비하는 과정에서 가장 먼저 바뀌어야 할 생각인지도 모른다. 퇴직했다고 해서 경험이 사라지는 것은 아니다. 다만 중장년 퇴직자의 경험을 필요로 하는 시장이 달라지는 것이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 18일 오전 서울 강남구 세텍 서울무역전시장에서 열린 '서울 시니어 일자리 박람회 2025'를 찾은 구직자들이 취업상담을 받고 있다. 2025.11.18 ryuchan0925@newspim.com

대기업에서는 한 명의 부서장이었던 사람이 중소기업에서는 대표(CEO)의 경영을 곁에서 지원하는 사람이 될 수 있다. 대기업에서 구매 담당자였던 중장년이 중소기업의 원가절감 전문가, 대기업에서 생산관리 업무를 담당했던 중장년이 중소기업의 스마트공장 구축이나 생산성 개선을 지원할 수 있다. 대기업에서 인사 업무를 담당했던 중장년은 인사제도가 제대로 갖춰지지 않은 중소기업의 조직관리 체계를 만드는 역할을 할 수도 있다.

이처럼 퇴직 이후의 일은 반드시 다른 회사의 동일 직무일 필요가 없다. 오히려 중요한 것은 자신의 경험을 새로운 기업의 문제와 연결하는 능력이다.

현장에서 그동안 중장년 구직자들을 만나면서 이 부분을 계속 강조해 왔다. 퇴직 이후 중장년이 재취업을 준비할 때 어느 회사에 들어갈 것인가만 생각하면 선택지는 급격히 좁아진다.

하지만 질문을 바꾸면 달라진다. "지금까지 조직에서 다양한 문제를 해결하며 오랜 시간 축적된 역량을 보유한 사람을 필요로 하는 기업은 어디에 있을까?" 바로 중장년 노동시장을 확인해야만 하는 이유가 여기에 있다. 이렇게 접근하면 대기업 퇴직자의 경력은 새로운 의미를 갖게 된다.

특히 중소기업은 대기업과 달리 모든 분야에 전문 인력을 두기 어렵다. 한 사람이 다양한 업무를 수행하는 경우가 많다. 따라서 특정 직무에만 특화된 사람보다 다양한 문제를 경험하고 해결해 본 사람이 오히려 더 큰 가치를 발휘할 수도 있다. 물론 모든 대기업 퇴직자가 중소·중견기업에 적합하다는 의미는 아니다.

기업 규모가 달라지면 일하는 방식도 달라진다. 조직의 의사결정 구조도 다르고, 보상 수준이나 업무 범위도 다르다. 따라서 중소·중견기업으로 이동하려는 중장년 퇴직자에게 필요한 것은 단순한 눈높이 낮추기가 아니라 개인의 경력을 새로운 환경에 맞게 다시 해석하는 과정이 필요하다.

대기업에서 30년 근무했다는 사실 자체를 내세우는 것이 아니라 그 30년 동안 어떤 문제를 해결했고, 그것이 새로운 기업에서 어떤 가치로 연결될 수 있는지를 설명할 수 있어야만 한다.

기업 역시 생각을 바꿀 필요가 있다. 중장년을 채용하면서 '우리 회사의 직급 체계에 맞을까?', '연봉이 잘 맞을까?', '조직문화에 적응할 수 있을까?'하는 부분만을 생각해서는 안 된다. 그 사람이 지금까지 축적한 경험 가운데 우리 회사가 해결하지 못하고 있는 문제와 연결할 수 있는 것이 무엇인지 구체적으로 살펴볼 필요가 있다.

한쪽에는 사람이 부족하고, 다른 한쪽에는 경험이 넘친다. 그런데 두 시장 사이를 연결하는 통로가 아직 충분하지 않다. 그래서 대기업 퇴직 예정자에게 이런 질문을 던지고 싶다. "퇴직 후에도 대기업에서 하던 일을 그대로 해야 한다고 생각하십니까?"

오히려 질문을 이렇게 바뀌어야 한다. "내가 30년 동안 쌓은 경험이 가장 필요한 곳은 어디일까?" 그곳이 반드시 대기업일 필요는 없다. 50명의 직원이 있는 제조기업일 수도 있고, 성장하고 있는 중견기업의 새로운 사업부일 수도 있다. 그리고 자신의 경험을 활용해 새로운 시스템을 만드는 일이 될 수도 있다.

채용연계형 스마트물류 현장 실무자 양성 과정 수료식. [사진=경기도일자리재단]

퇴직은 직장을 잃는 사건이 아니라 노동시장에서 자신의 역할을 다시 선택해 가는 과정이다. 그리고 대기업에서의 오랜 경력은 그 선택에서 강력한 자산이 될 수 있다.

이제 중장년 재취업의 기준도 조금 달라졌으면 한다. "어디에서 몇 년 근무했는가?"보다는 "무엇을 해결해 왔는가?", 그리고 "그 경험으로 새로운 기업의 어떤 문제를 해결할 수 있는가?"를 중심으로 살펴봐야 한다.

대기업에서 퇴직한 중장년이 중소·중견기업에 가는 것을 하향 이동이라고 생각할 필요도 없다. 어쩌면 그것은 30년 동안 한 조직에서 축적한 경험을 또 다른 기업의 성장에 활용하는 새로운 경력의 출발점이 될 수 있다.

물론 이 연결은 개인의 선택만으로 이루어지기 어렵다. 개인에게는 자신의 경험을 새로운 기업의 문제와 연결하는 경력 재설계가 필요하고, 기업에는 필요한 경험을 가진 인재를 발견할 수 있는 연결 채널이 필요하다. 정부 역시 재취업지원서비스를 단순히 퇴직자의 취업을 돕는 제도에 머물게 하기보다, 대기업에서 축적된 숙련과 경험이 중소·중견기업의 성장으로 이어질 수 있도록 노동시장 내 연결 기능을 강화할 필요가 있다.

중장년이 퇴직 이후 제2의 경력은 첫 번째 직장보다 작아지는 것이 아니다. 오히려 한 조직에서 축적한 경험이 새로운 기업에서 더 큰 가치를 만들어 내는 새로운 경력이 될 수도 있다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어 파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 경찰청 보건복지정책심의위원회 자문위원으로 활동 중이다.

[관련기사]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
美 7월 소비자물가 3.4%로 둔화 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국의 7월 소비자물가 상승세가 시장 예상에 부합하며 완만한 흐름을 보였다. 올해 초 중동 분쟁에 따른 에너지 가격 급등으로 커졌던 인플레이션 압력이 다소 진정되고 있다는 신호로 해석되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 추가 금리 인상 가능성도 낮아졌다. 미 노동부 노동통계국(BLS)은 12일(현지시간) 7월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.1% 상승했다고 밝혔다. 6월에는 0.4% 하락해 6년 만에 처음으로 월간 기준 하락세를 기록했다. 전년 대비 CPI 상승률은 3.4%로 6월의 3.5%에서 둔화했다. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승했다. 6월에는 보합이었다. 전년 대비 근원 CPI 상승률 역시 2.6%에서 2.5%로 낮아졌다. 헤드라인과 근원 CPI의 전월 대비 상승률은 모두 로이터와 다우존스가 집계한 시장 전망치에 부합했다. 미국 여성이 생활용품점 '달러트리'에서 식료품을 구입하고 있다. 2018.08.30 [사진=블룸버그] 물가 상승률은 여전히 연준의 목표치인 2%를 웃돌고 있지만, 6월에 이어 7월에도 월간 물가 흐름이 비교적 안정적으로 나타나면서 올해 초 에너지 가격 급등으로 촉발됐던 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 평가가 나온다. 연준은 공식 물가 목표를 판단할 때 CPI보다 개인소비지출(PCE) 물가지수를 더 중시한다. ◆ CPI 예상 부합…9월 금리 인상 확률 42%로 하락 이번 CPI는 지난주 발표된 미국 고용보고서에서 예상 밖의 일자리 감소가 확인된 직후 나온 것이어서 연준의 향후 통화정책에 대한 시장의 관심이 더욱 컸다. CPI 발표 전 CME 페드워치에 반영된 연준의 9월 금리 인상 가능성은 약 46%였다. 지표 발표 이후에는 42%로 떨어졌다. 금융시장도 즉각 반응했다. 미국 주가지수 선물은 상승폭을 확대했고 미 국채 수익률은 전 구간에서 하락했다. 7월 물가와 고용이 모두 비교적 완만하게 나타나면서 연준이 당장 추가 금리 인상에 나서야 할 필요성이 줄었다는 기대가 반영된 것으로 풀이된다. 연준은 지난달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리인 연방기금금리 목표 범위를 3.50~3.75%로 동결했다. 다음 FOMC는 9월 15~16일 열린다. 다만 연준 정책위원들은 9월 회의에 앞서 8월 CPI와 고용보고서를 추가로 확인할 수 있다. 이코노미스트들은 최근 국제유가가 다시 상승한 만큼 8월에는 소비자물가 상승세가 다소 빨라질 가능성이 있다고 보고 있다. 계절적 왜곡 요인이 사라지면서 고용 증가세도 반등할 것으로 전망된다. ◆ 에너지 가격 1.5%↓…주거비가 CPI 상승분 3분의 2 세부 항목에서는 에너지 가격 하락이 전체 물가 상승을 억제했다. 7월 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 떨어졌다. 6월 5.7% 급락한 데 이어 두 달 연속 하락했다. 다만 앞선 몇 달간 국제유가가 크게 오른 영향으로 전년 대비로는 여전히 14.7% 상승한 상태다. 이란에 대한 공격이 시작된 직후인 지난 3월에는 에너지 가격이 한 달 만에 10.9% 급등했다. 식품 가격과 주거비는 각각 전월 대비 0.1% 상승했다. 특히 주거비는 그동안 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 웃돌게 만든 주요 요인 가운데 하나다. 7월 주거비 상승폭 자체는 크지 않았지만 전체 헤드라인 CPI 상승분의 약 3분의 2를 차지했다고 BLS는 설명했다. 신차 가격은 전월 대비 0.1%, 중고차와 트럭 가격은 0.4% 상승했다. 의료비는 0.4% 올랐고 항공료는 2.2% 뛰었다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 유가 재상승은 변수…8월 물가 다시 뛸 가능성 시장에서는 7월 CPI가 금리 인상 우려를 낮췄지만 인플레이션 위험이 완전히 사라진 것은 아니라는 지적도 나온다. 중동 분쟁으로 국제유가가 다시 상승하고 있기 때문이다. 미국이 원유 순수출국인 데다 그동안 석유 재고를 줄이면서 유가 급등이 경제에 미치는 충격을 일부 흡수했지만, 일부 이코노미스트들은 이런 상황이 무기한 지속되기는 어렵다고 지적했다. 미국을 비롯한 주요국이 결국 줄어든 석유 재고를 다시 채워야 하는 만큼 원유 수요가 늘어나면서 국제유가가 높은 수준을 유지할 가능성이 있다는 것이다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이번 주 공개된 인터뷰에서 이란을 "교활한 협상가들"이라고 비난하며 대이란 군사 대응 가능성을 열어뒀다. 중동 정세가 다시 악화해 국제유가가 추가 상승할 경우 8월 이후 미국 물가에도 다시 상승 압력이 가해질 수 있다. 7월의 완만한 물가 상승은 연준의 추가 금리 인상 우려를 낮췄지만 미국 소비자들의 부담이 크게 줄었다고 보기는 어렵다. 물가 수준 자체가 여전히 높은 데다 임금 상승세가 물가를 충분히 따라가지 못하고 있기 때문이다. 높은 생활비는 트럼프 대통령에 대한 미국인들의 평가에도 부담으로 작용하고 있으며, 오는 11월 미 의회의 향후 2년간 주도권을 결정할 중간선거에서도 주요 쟁점이 될 전망이다. koinwon@newspim.com 2026-08-12 22:07
사진
LA 레이커스, 120억 달러에 팔려 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 벤처캐피털 스라이브캐피털을 이끄는 조슈아 쿠슈너와 밥 아이거 전 월트디즈니컴퍼니 최고경영자(CEO)가 미국 프로농구(NBA) 로스앤젤레스(LA) 레이커스를 120억 달러(약 17조 원)에 인수한다. 스포츠 구단 거래로는 사상 최고가다. 12일(현지시간) 로이터통신과 ESPN 등 주요 외신에 따르면 두 사람은 마크 월터로부터 경영권 지분을 넘겨받는다. 월터는 지난해 10월 버스 가문으로부터 100억 달러에 이 지분을 사들였다. 버스 가문은 1979년 제리 버스가 구단을 인수한 뒤 46년간 레이커스를 소유해 왔다. 딸 지니 버스가 아버지 사후 운영을 맡아오다 지난해 월터에게 경영권을 넘겼다. 이번 거래는 NBA 이사회 승인을 거쳐야 확정된다. 레이커스의 몸값은 빠르게 상승했다. 이번 거래가 마무리되면 월터가 100억 달러에 사들인 지 채 1년도 지나지 않아 20% 오른 가격에 손바뀜이 이뤄지는 셈이다. 쿠슈너와 아이거는 성명에서 "평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 구단 가운데 하나인 LA 레이커스를 맡게 돼 큰 영광"이라며 "제리와 지니 버스의 리더십과 비전에 큰 존경을 표한다"고 밝혔다. 이어 "우리는 그 토대를 이어받아 최고 수준에서 경쟁하고, 이 특별한 팀과 팬들, 그리고 LA를 위해 헌신하겠다"고 덧붙였다. 월터는 "레이커스를 소유한 것은 내 인생의 큰 영광 중 하나였다"며 "특별한 투자였지만 내가 간직할 것은 커뮤니티와 팬들, 그리고 이 팀을 가족처럼 대하는 도시"라고 강조했다. 이어 "레이커스는 로스앤젤레스의 것이며 최고의 순간은 아직 오지 않았다고 확신한다"고 했다. 쿠슈너는 스라이브캐피털 창업자로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 동생이다. 아이거는 미국 여자프로축구(NWSL) 엔젤시티FC의 과반 지분을 인수한 바 있다. 지분을 넘기는 월터도 스포츠 업계에서 이름난 큰손이다. 복합지주회사 TWG글로벌을 이끄는 그는 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 첼시와 여자프로하키리그(PWHL)에도 투자하고 있다. 2026 NBA 플레이오프에서 슛을 시도하는 LA 레이커스의 르브론 제임스. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.12 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-08-13 00:25

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동