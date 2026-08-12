정관장, 전통 건강차 담았다...면세점 전용 '궁정비차 트리플 어쏘티드'

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 12일 면세점 전용 차세트 출시했다
- 궁정비차는 왕실 기록 담은 프리미엄 건강차다
- 진생기율·온율·영지로얄을 한 상자에 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장이 면세점 전용 프리미엄 건강차 세트 '궁정비차 트리플 어쏘티드'를 출시한다고 12일 밝혔다.
정관장 '궁정비차'는 조선왕조실록과 승정원일기 등 500년 왕실 기록에 담긴 건강차 문화를 현대적으로 재해석한 프리미엄 건강차 브랜드다. 왕의 건강을 보살폈던 기관의 차 문화를 바탕으로 정관장 홍삼과 전통 원료를 조화롭게 담아내 현대인의 라이프스타일에 맞는 제품으로 선보이고 있다.
'궁정비차 트리플 어쏘티드'는 궁정비차 대표 제품인 '진생기율로얄', '진생온율로얄', '진생영지로얄'을 한 상자에 담은 티세트다. 상황과 기호에 따라 서로 다른 풍미와 매력을 경험할 수 있도록 구성했으며, 한국의 전통 건강 식문화를 한 번에 경험할 수 있는 것이 특징이다.
'진생온율로얄'은 정조 임금에게 올린 4가지 전통 원료와 약쑥·약모초에 정관장 홍삼을 블렌딩했다. '진생기율로얄'은 허준의 건강차에 정관장 홍삼과 감귤을 더해 기력을 충전하도록 했다. '진생영지로얄'은 정관장 홍삼에 영지버섯을 더해 담백하고 진한 향을 담았다.
패키지 디자인은 덕수궁 '정관헌'을 모티브로 완성했다. 한국 전통과 근대 서양 건축양식이 조화를 이루는 정관헌은 역대 임금의 어진과 왕실의 보물을 보관했던 공간으로 알려져 있다.
정관장 관계자는 "'정관장의 홍삼 연구 노하우와 한국적인 아름다움을 함께 담아 한국을 찾은 외국인 관광객은 물론 해외에 거주하는 가족과 지인에게도 품격 있는 K레리티지 차 선물이 될 것으로 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com