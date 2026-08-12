[모닝 리포트] 美 전략비축유 43년래 최저 수준…트럼프 출구전략 압박

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 미국 전략비축유(SPR) 재고가 1983년 이후 최저 수준으로 급감하며 유가 폭등 우려가 커진 가운데, 이로 인한 국채금리 상승과 지지율 하락이 도널드 트럼프 미국 대통령의 조속한 이란 사태 타결을 압박하고 있다는 분석이 나왔다.

박상현 IM증권 연구원은 12일 리포트에서 "미국 전략비축유 재고 수준이 2억 9870만 배럴로 감소하며 1983년 1월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다"며 "이는 지난 2월 말 미·이란 전쟁 직전보다 1억 배럴 이상 줄어든 수치"라고 밝혔다.

박 연구원은 원유 재고 급감이 시장의 새로운 복병으로 떠올랐다고 지적했다. 특히 노후 인프라 영향으로 현재 전략비축유 중 약 1억 3000만 배럴은 사용이 불가능한 상태이며, 상업용 원유 재고 역시 큰 폭으로 감소하고 있어 위험 수위에 다다랐다는 평가다.

그는 "이란과의 갈등 장기화로 원유 재고가 추가 감소할 경우 유가 폭등세가 현실화될 위험을 배제하기 어렵다"며 "설사 이란 문제가 해소되더라도 추후 각국의 재고 확충 수요가 이어져 유가 하락 폭을 크게 제한할 것"이라고 전망했다.

유가 불안이 불러올 경제적·정치적 파장에 대해서도 경고했다. 이란 사태 장기화나 군사 충돌 확산 시 유가 급등으로 인플레이션 압력이 다시 확대될 수 있으며, 미국 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 시사와 미 국채 금리 추가 상승 리스크가 금융시장과 미국 경제에 치명타를 줄 수 있다는 분석이다.

박 연구원은 "미 국채 금리 안정을 위해 미·일 외환시장 공조까지 서슴지 않는 미국 입장에서 유가 급등은 공조 효과를 소멸시키고 국채시장 불안을 자극하는 촉매제"라며 "이란 사태 장기화에 따른 트럼프 대통령의 지지율 급락 역시 큰 정치적 부담으로 작용하고 있다"고 설명했다.

결국 이러한 유가발 리스크와 국채시장 불안, 지지율 하락 등이 트럼프 대통령의 출구전략(TACO)을 강하게 압박하는 요인이 되고 있다는 설명이다.

박 연구원은 "상황을 낙관하긴 어렵지만 미국 내 여건이 트럼프 대통령으로 하여금 이란과의 협상 타결을 압박하고 있다"며 "어떤 형태가 될지 모르지만 호르무즈 해협 봉쇄를 해제하는 수준에서 미국과 이란 간 협상이 타결될 여지가 점점 커지고 있다"고 진단했다.

원유 배럴. [사진= 로이터 뉴스핌]

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