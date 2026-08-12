三星显示量产8.7代OLED 与京东方展开全新较量

纽斯频通讯社首尔8月12日电 随着韩国三星显示启动8.7代有机发光二极管（OLED）面板量产，韩中显示企业围绕新一代信息技术（IT）设备OLED市场的竞争进一步升温。

三星显示位于牙山的工厂全景。【图片=三星显示提供】

市场调研机构Counterpoint Research 11日发布的数据显示，三星显示和中国京东方今年均已开始采用8.7代（2250毫米×2620毫米）玻璃基板和精细金属掩膜版（FMM）工艺量产笔记本电脑OLED面板。

京东方今年6月在B16工厂举行8.7代IT OLED量产启动仪式，联想、华硕、宏碁等企业代表出席。由于量产时间较三星显示提前约3周，京东方率先获得"全球首家量产8.7代IT OLED企业"称号。

业内认为，京东方提前启动量产具有抢占市场先机的战略意义，但在产品良率稳定性以及高端客户拓展方面仍面临挑战。尤其能否进入苹果等对产品质量要求较高企业的供应链，将成为衡量其量产竞争力的重要指标。

三星显示则于7月2日在韩国忠清南道牙山工厂举行量产出货仪式，正式启动苹果MacBook Pro用OLED面板生产。虽然量产时间晚于京东方，但普遍认为，三星显示在高端产品稳定量产能力、产品技术难度以及核心客户资源方面仍保持优势。

Counterpoint Research表示，综合产品复杂程度和生产规模等因素判断，三星显示有望继续保持技术领先地位。

业内认为，8.7代OLED是推动OLED显示技术由智能手机向笔记本电脑、平板电脑等IT设备扩展的关键技术。目前，行业已确定建设月产7.5万片8.7代OLED基板的生产能力。今年全球OLED设备投资预计同比增长74%，其中8.7代OLED投资占比预计达到61%。

在技术路线方面，三星显示和京东方均采用已在智能手机OLED领域成熟应用的FMM工艺；中国维信诺正推进光刻图案化OLED（Photo Patterning OLED）技术，中国华星光电（CSOT）则布局RGB喷墨打印OLED技术，预计最早将于明年启动量产。乐金显示（LG Display）目前也正通过研发验证光刻图案化OLED技术的可靠性。

Counterpoint Research表示，未来一段时间，各企业生产线开工率可能仍处于较低水平，但随着技术竞争持续推进，行业竞争格局将进一步分化。未来，哪一种技术能够在色彩表现、产品寿命和成本等方面占据优势，将成为行业关注的重点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社