U-17 여자배구, 알제리 완파...세계선수권 5연승 조1위 16행

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-17 여자배구 대표팀이 12일 알제리를 3-0으로 꺾었다.
- 조별리그 5전 전승으로 D조 1위, 16강행을 확정했다.
- 장수인·어민서가 이끌었고 13일 필리핀과 8강을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 17세 이하(U-17) 여자 배구 대표팀이 세계선수권대회 조별리그를 5전 전승으로 완벽하게 마쳤다.
이승여 감독이 이끄는 대표팀은 12일(한국시간) 칠레 로스 안데스에서 열린 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그 D조 최종 5차전에서 알제리를 세트 스코어 3-0(25-10, 25-17, 25-18)으로 완파했다. 앞서 푸에르토리코, 대만, 이탈리아, 도미니카공화국을 연달아 물리친 한국은 승점 15를 확보하며 D조 1위로 16강 진출을 확정했다.
상대의 적수가 되지 못했다. 한국은 경기 시작 1시간 2분 만에 승부를 끝냈다. 세 세트 동안 내준 점수는 단 45점에 불과했다. 1세트부터 주포 손서연과 장수인의 맹활약으로 연속 8득점을 올리며 기선을 제압했고, 15점 차 대승으로 기분 좋게 출발했다.
여유가 생긴 이 감독은 2세트부터 주장이자 핵심 공격수인 손서연에게 휴식을 부여했다. 대기 선수들을 대거 기용하며 16강전을 대비한 경기력 점검에 나섰다. 주전이 빠졌어도 흐름은 바뀌지 않았다. 2세트 9-9 동점 상황에서 연속 4득점으로 주도권을 잡았고, 3세트 역시 15-15 동점에서 연속 3득점으로 달아나며 알제리의 추격 의지를 꺾었다. 마지막 순간 어민서의 강력한 스파이크가 터지며 경기는 깔끔하게 마무리됐다.
아웃사이드 히터 장수인과 어민서가 각각 13점, 12점을 올리며 공격을 이끌었다. 1세트만 뛴 손서연도 6점을 보탰다. 손서연은 이번 대회 조별리그 5경기 동안 총 97점(공격 82점)을 올려 득점과 공격 부문 전체 1위를 질주했다. 반면 5전 전패를 당한 알제리는 D조 최하위로 대회를 마감했다.
작년 11월 U-16 아시아선수권 우승 자격으로 이번 대회에 나선 한국은 통산 네 번째 연령별 세계선수권 우승을 노린다. 한국 여자 배구는 1977년과 1981년 U-21 대회, 1991년 U-19 대회에서 정상에 오른 바 있다. 이번 U-17 대회는 2024년 신설돼 올해로 2회째를 맞이했다.
조 1위로 16강에 오른 한국은 오는 13일 오전 9시(한국시간) B조 4위 필리핀과 8강 진출권을 놓고 맞붙는다. 필리핀은 조별리그 최종전에서 베네수엘라에 2-3으로 패해 2승 3패(승점 7)를 기록했다.
psoq1337@newspim.com