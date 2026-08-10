놀이가 곧 기부, 후원하고 참여하는 예술위 '아트포레스트페스티벌'

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 10일 아트포레스트 응모를 열었다
- 10월 3일 서울어린이대공원서 백그라운드 라이브를 선보인다
- 5천원 이상 기부자 300명에 총 600명을 초청한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 놀이가 곧 기부가 되는 예술후원 문화축제 '아트포레스트페스티벌 with BACKGROUND LIVE' 참여 응모 페이지를 10일 오후 1시에 공개하였다.
올해 4회째를 맞는 아트포레스트페스티벌은 유튜브 채널 '제이키아웃'과 함께 음원인 척 깜짝 라이브를 선보이는 '백그라운드 라이브' 연출 방식을 접목하여, 무대와 객석의 경계를 허물고 예상치 못한 순간과 장소에서 아티스트가 등장하는 파격적인 프로그램을 10월 3일 서울어린이대공원에서 선보일 예정이다.
아트포레스트페스티벌은 티켓 판매 없이, 문화예술 후원자를 초청한다. 9월 18일까지 아트포레스트페스티벌 누리집을 통해 '연극내일기금'에 5천원 이상 기부하면 자동으로 페스티벌 참여에 응모되며, 추첨을 통해 기부자 중 300명을 선정, 동반 1인 포함 총 600명이 초대된다.
'연극내일기금'은 배우 신구·박근형의 문화예술 후원을 계기로 시작된 아르코의 모금 캠페인으로, 청년 배우들의 성장을 뒷받침하는 데 전액 사용된다.
앞서 아르코는 '제이키아웃'과 함께 지난 6월 '백그라운드 라이브 : 조정석 편'을 공개, 8월 현재 133만뷰를 기록하는 등 '연극내일기금'을 성공적으로 대중에게 소개한 바 있는데, 공공기관으로서 뉴미디어와의 온라인 협업방식을 오프라인 축제까지 확장해 감으로써 공공 캠페인 확산의 새로운 모델을 제시하고 있다.
도심 속 자연 공간을 무대로 힐링과 나눔을 선사해 온 아르코 아트포레스트페스티벌은 2023년 시작부터 조수미, 김창완밴드, 최재림 등 다채로운 라인업으로 화제를 모아왔으며, 축제를 즐기는 동시에 자연스럽게 공연예술 생태계를 지원하는 기회를 마련하고 있다.
이범헌 위원장은 "아트포레스트페스티벌이 4회를 맞아 뉴미디어와의 협업으로 한 단계 더 확장됐다"며 "문화예술 후원이 놀이와 축제처럼 친숙하게 일상에 스며드는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다.
jyyang@newspim.com