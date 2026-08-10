한동근, 브랜뉴뮤직과 재계약…'복면가왕' 화제의 '소나기' 정식 음원 발매

AI 핵심 요약beta
- 가수 한동근이 10일 브랜뉴뮤직과 재계약했다.
- 한동근은 18일 I.O.I ‘소나기’를 리메이크 발매한다.
- 라이머와 신뢰로 새 음악 행보에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 한동근이 브랜뉴뮤직과 다시 손잡고 새로운 음악 행보에 나선다.
지난 2019년부터 2024년까지 약 5년간 브랜뉴뮤직 소속 아티스트로 활동했던 한동근은 전속계약 종료 후 독립 레이블을 설립해 독자적인 음악 활동을 이어왔으나, 이번 재계약을 통해 다시 브랜뉴뮤직과 함께하게 됐다.
이번 재계약에는 데뷔곡 '이 소설의 끝을 다시 써보려 해'부터 약 12년간 음악적 인연을 이어온 브랜뉴뮤직 수장 라이머와의 두터운 신뢰가 바탕이 됐다. 한동근은 재계약을 기점으로 한층 깊어진 음악과 보컬로 팬들을 만날 예정이다.
첫 행보는 리메이크 음원이다. 한동근은 오는 18일 오후 6시 아이오아이(I.O.I)의 대표곡 '소나기'를 자신만의 감성으로 재해석한 싱글을 발매한다.
'소나기'는 서정적인 멜로디와 애틋한 감성으로 오랜 시간 사랑받은 아이오아이의 대표 발라드곡이다. 한동근과 '소나기'의 인연도 특별하다. 그는 지난 2018년 MBC '복면가왕'에서 79대 가왕 '밥로스'로 출연해 '소나기'를 자신만의 색깔로 재해석했고, 당시 무대는 방송 이후에도 꾸준히 화제를 모았다.
특히 해당 무대의 공식 유튜브 음원은 현재 약 554만 조회수를 기록하며 한동근을 대표하는 라이브 무대 중 하나로 자리 잡았다.
이번 싱글은 당시 큰 사랑을 받았던 '소나기'를 정식 음원으로 새롭게 완성했다는 점에서 의미가 있다. 한동근은 원곡이 가진 감성을 충실히 살리면서도 더욱 깊어진 보컬과 섬세한 표현력을 더해 자신만의 '소나기'를 선보일 예정이다.
무엇보다 이번 음원은 한동근이 브랜뉴뮤직과 재계약을 체결한 이후 선보이는 첫 공식 음악 활동이다. '그대라는 사치', '미치고 싶다', '관계' 등 여러 곡을 통해 호흡을 맞춰온 한동근과 브랜뉴뮤직이 다시 만들어낼 음악적 시너지에도 기대가 모인다.
한동근의 싱글 '소나기'는 오는 18일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
moonddo00@newspim.com