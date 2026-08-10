부산시, 지방공기업 경영평가 광역하수도 부문 전국 1위…나등급 획득

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 광역하수도 경영평가 1위를 했다.
- 침수 예방과 시설 관리 성과로 나등급을 받았다.
- 노후관 정밀조사와 빗물터널 사업이 반영됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
분류식 사업·빗물터널 추진도 호평
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시 하수도가 침수 예방과 시설 관리 성과를 바탕으로 전국 광역자치단체 평가에서 가장 높은 등급을 받았다.
시는 2026년도 지방공기업 경영평가에서 광역하수도 부문 전국 9개 광역자치단체 가운데 1위를 기록해 '나'등급을 받았다고 10일 밝혔다. 직전 평가인 2024년 '다' 등급, 전국 2위에서 등급과 순위를 모두 끌어올렸다.
이번 평가는 지방공기업평가원이 전국 9개 광역자치단체를 대상으로 경영관리와 경영성과 등 2개 분야, 18개 세부 지표를 심사하는 방식으로 진행됐다. 서류 평가와 온라인 심사가 함께 이뤄졌다.
시는 침수 예방과 시민 안전을 위한 하수도 인프라 구축, 시설 유지관리 체계 등을 높게 평가받았다.
침수위험지역인 하수도정비 중점관리구역을 집중 관리하고 맨홀 추락방지시설을 선제적으로 설치한 점이 주요 평가 대상에 포함됐다. 노후 하수관로 정밀조사를 완료해 데이터 기반 유지관리 체계를 마련한 점도 반영됐다.
분류식 하수관로 사업을 안정적으로 추진하고 온천천 대심도 하수저류 빗물터널 건설, 하수처리장 현대화사업 등을 진행한 점도 평가에 영향을 미쳤다. 온천천 대심도 하수저류 빗물터널은 총사업비 4000억 원 규모로 추진되며, 2027년 착공해 2032년 준공을 목표로 하고 있다.
심재민 환경물정책실장은 "전 직원이 시민 안전과 삶의 질 향상을 위해 힘을 모은 결과"라며 "지속적인 경영개선과 하수 인프라 구축으로 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com