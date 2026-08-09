진주시, 청소년 글로벌 역사문화 탐방 실시…실크로드 문화 체험

AI 핵심 요약beta
- 진주시가 5일부터 9일까지 중학생 20명과 서안 탐방을 했다
- 학생들은 청룡사·병마용갱 등서 한중 교류와 고대문명을 살폈다
- 시는 탐방이 청소년의 국제적 안목을 넓히길 기대했다
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[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시 청소년들이 실크로드의 출발점인 서안에서 중국 고대문명과 한중 교류의 흔적을 직접 살폈다.
시는 지난 5일부터 9일까지 3박 5일 일정으로 지역 중학생이 참여한 '청소년 글로벌 역사문화 탐방'을 실시했다고 밝혔다.
이번 프로그램은 미래세대 행복기금 장학사업의 하나로 학생들이 해외 역사·문화 현장을 직접 체험하며 시야를 넓히도록 마련했다.
학생들은 청룡사와 대자은사, 대안탑, 서안박물관, 병마용갱, 진시황릉, 서안성벽, 종고루 광장 등을 둘러보며 한중 역사 교류와 중국 고대문명을 살폈다. 서안은 실크로드의 출발점이자 진주시의 자매도시로 이번 탐방은 도시 간 교류 의미도 더했다.
참가 학생은 관내 중학교 3학년 가운데 역사 관심과 학업 성취도가 우수한 학생을 대상으로 학교장 추천과 진주시 미래세대 행복기금 운영심의위원회 심의를 거쳐 20명을 선발했다.
시 관계자는 "이번 탐방이 청소년의 국제적 안목과 문화적 감수성을 키우는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
news2349@newspim.com