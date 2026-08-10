[주간IPO] 딜리셔스·케이앤에스아이앤씨, 코스닥 상장

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

패션 플랫폼 기업 '딜리셔스', 오는 12일 증시 데뷔

'케이앤에스아이앤씨', 오는 13일 코스닥 상장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 딜리셔스(Dealicious)와 케이앤에스아이앤씨(KNS Inc) 등 2개 기업이 이번 주(8월 10~14일) 코스닥 시장에 입성한다.

10일 금융투자업계에 따르면 패션 플랫폼 기업 '딜리셔스'는 오는 12일 코스닥 시장에 상장한다. 2001년 설립된 딜리셔스는 동대문 패션 시장을 기반으로 도매사업자와 소매사업자를 연결하는 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 '신상마켓'을 운영하고 있다.

[사진 = 셔터스톡]

딜리셔스는 앞서 진행한 기관투자자 대상 수요예측에서 184.06대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 밴드(5000~7000원) 상단인 7000원으로 확정됐으며, 공모가 기준 예상 시가총액은 약 1532억원이다. 일반투자자 대상 청약에서는 일반 배정 물량 55만주 모집에 10.29대 1의 경쟁률을 기록했다.

딜리셔스는 이번 상장을 통해 확보한 공모자금을 AI 기술 고도화와 전략적 투자, 운영자금 등에 활용할 계획이다. 중화권을 중심으로 글로벌 신상배송 서비스를 확대하고 글로벌 구독 서비스를 출시하는 등 해외 사업도 강화할 방침이다.

정창한 딜리셔스 대표는 "상장 이후 플랫폼 수익모델을 더욱 고도화하고 글로벌 사업 확장과 신사업 진출을 본격화해 가시적인 성과로 보답하겠다"고 말했다.

오는 13일에는 위성통신 안테나 솔루션 전문기업 '케이앤에스아이앤씨'가 상장한다. 케이앤에스아이앤씨는 군용 위성통신 안테나와 위성통신 단말장비를 개발·생산하는 기업으로, 차세대 저궤도 위성통신 시장 진출을 추진하고 있다.

케이앤에스아이앤씨는 기관투자자 대상 수요예측에서 938.24대 1의 경쟁률을 기록했다. 최종 공모가는 희망 공모가 밴드(9000~1만1000원) 상단인 1만1000원으로 확정됐으며, 공모 금액은 264억원, 공모가 기준 예상 시가총액은 약 1129억원이다.

일반투자자 대상 청약에서는 1079.55대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 건수는 7만3347건으로, 청약 증거금은 약 3조5625억원이 모였다.

케이앤에스아이앤씨는 이번 공모를 통해 확보한 자금을 연구개발(R&D) 인력 확충과 인프라 고도화, ESA 측정 및 RF 설계 소프트웨어 도입, 핵심 원자재 확보 등에 활용할 계획이다.

진병욱 케이앤에스아이앤씨 대표는 "이번 상장을 통해 군용 위성통신 안테나 분야의 입지를 더욱 강화하겠다"며 "차세대 저궤도 위성통신 시장을 겨냥한 ESA 평판 안테나 사업에 진입해 글로벌 위성통신 안테나 솔루션 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com