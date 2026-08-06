중구 '도심재정비전략추진단' 4주년…공공임대주택 1000호 조성 추진

AI 핵심 요약beta
- 서울 중구가 6일 도심재정비전략추진단 출범 4주년을 맞았다
- 추진단은 남산 고도제한 완화·고밀복합개발·공공공간 조성 등 도시규제 완화와 개발 방향을 마련했다
- 찾아가는 설명회 등으로 주민 소통을 강화해 정비사업 추진에 속도를 내고, 공공임대주택·행정복합타운 등 도시경쟁력 제고 사업을 이어갈 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 중구가 도시 규제 완화와 주거 환경 개선의 굵직한 현안을 풀기 위해 꾸린 '도심재정비전략추진단'이 출범 4주년을 맞았다. 최근 정비사업 전담 태스크포스(TF)를 신설하는 자치구가 잇따르는 가운데, 중구는 2022년 8월 한발 앞서 구청장 직속으로 추진단을 구성했다.
6일 중구에 따르면 추진단은 기존 정비사업을 담당하던 도심정비과와 발을 맞추며 중구 전체의 도시개발 방향을 세우고 주요 현안을 도맡았다. 이를 위해 구는 추진단을 도심재정비소통반, 도심재정비기획반, 도시공간기획반으로 편제해 기능을 특화했다.
지난 4년간 추진단은 중구 도시 변화 기반을 다져왔다. 먼저 남산 고도제한 완화를 이끌며 주민들의 숙원을 해결하는 데 앞장섰다. 주민공론장과 설문조사, 전문가 논의를 거쳐 공감대를 형성하고, 달라진 도시 여건을 반영한 합리적인 높이 관리 방안을 제시하며 수십 년 묵은 규제를 푸는데 첨병 역할을 다했다.
또 다산로변·약수·청구·신당역 일대 고밀·복합개발의 방향을 마련하고, 약수역 인근 도심 공공주택 복합사업과 회현 뉴빌리지, 다산 휴먼타운2.0 공모사업 선정도 이끌었다. 건립이 완료된 을지로동·소공동 청사의 신축 기반을 마련했고, 회현동 행정복합타운과 공공임대산업시설 등 공공공간 조성도 추진하고 있다.
주민 소통 기능을 강화한 것은 추진단 성공 비결 중 하나다. 115회에 걸친 찾아가는 주민설명회와 주민아카데미를 통해 복잡한 도시계획 제도를 주민 눈높이에 맞춰 설명했다. 신당10구역과 중림398재개발 등 주요 정비사업에서도 주민과 행정을 잇는 가교를 자처하며 속도감 있는 사업 추진에 힘을 보탰다.
앞으로 추진단은 주민과 서울시, 중앙정부와 긴밀히 소통하며 도시경쟁력을 높일 사업을 추진할 계획이다. 대형 생활 SOC를 확충하고 청년·신혼부부·무주택자를 위한 중구형 공공임대주택 '내편중구 STAY' 1000호를 조성한다.
이와 함께 노후 구청사 재건축과 회현동 행정복합타운 조성에 속도를 내고, 남산 고도제한 완화와 연계한 저층 주거지 개발도 본격화할 예정이다.
김길성 중구청장은 "도심재정비전략추진단을 중심으로 지난 4년간 중구 도시의 큰 방향을 세우고, 묵은 규제를 풀며, 주민과 함께 변화의 기반을 다져왔다"면서 "민선9기에도 추진단과 함께 중구의 도시 경쟁력을 높일 사업을 차질없이 추진해 주민들이 달라진 중구를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com