"급류 속 골든타임 잡는다"…대전소방, 실전 구조훈련

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단양 하덕천교서 구조대원 30명 참여…급류 횡단·보트 구조 등 숙달

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 집중호우 때 발생할 수 있는 급류 사고에 대비해 구조대원들의 현장 대응 능력을 끌어올린다.

대전소방본부는 오는 7일까지 구조대원 30명을 대상으로 '급류구조 특별구조훈련'을 진행한다고 5일 밝혔다.

대전소방본부 급류구조 특별구조훈련. [사진=대전소방본부] 2026.08.05 nn0416@newspim.com

지난 4일부터 시작된 이번 훈련에는 교관 6명과 교육생 24명이 참여하고 있다. 첫날인 4일에는 119특수대응단 다목적구조훈련장에서 이론교육을 실시했으며 5일부터 7일까지 충북 단양군 하덕천교 일원에서 실제 급류를 활용한 현장훈련을 벌인다.

주요 훈련 내용은 ▲물살과 지형을 분석하는 '강 읽기' ▲자기구조와 급류 횡단 ▲직접 접촉 구조 ▲드로우백과 로프 구조시스템 운용 ▲보트 구조 ▲수중 장애물 극복 등이다.

대전소방본부는 실제 급류 환경에서 반복훈련을 진행해 대원들의 현장 판단력과 팀 단위 구조 능력을 높일 계획이다. 교육과 종합평가를 통과한 대원에게는 급류구조원 자격이 부여된다.

이준서 대전소방본부 구조구급과장은 "급류 사고는 짧은 시간에 대형 인명피해로 이어질 수 있다"며 "실전형 훈련을 통해 구조대원의 전문성과 협업 능력을 강화하겠다"고 말했다.

nn0416@newspim.com