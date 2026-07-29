"불 나면 대형 피해"…대전소방, 쿠팡 대전1센터 집중 점검

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 29일 쿠팡 대전1센터를 찾아 물류센터 화재 예방을 위한 현장 안전점검을 실시했다.
- 이번 점검에서 자동화 설비와 소방·방화·피난시설 관리 상태를 확인하고 인명 대피와 초기 진압이 신속히 이뤄질 수 있는 대응체계를 점검했다.
- 센터 측에는 시설별 안전점검과 종사자 교육·자체 순찰을 강화해 가연물이 많은 물류센터 특성상 화재 피해 확대를 막도록 자율 안전관리를 주문했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 대규모 물류시설의 화재 위험을 사전에 차단하기 위해 쿠팡 대전1센터의 자동화 설비와 피난시설 등을 집중적으로 살폈다.
대전소방본부는 29일 동구 구도동 쿠팡풀필먼트서비스 대전1센터에서 화재 예방을 위한 현장 안전점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 점검은 최근 물류센터 화재가 잇따르면서 유사 사고를 예방하고 대형 시설의 초기 대응체계를 강화하기 위해 추진됐다.
이중기 대전소방본부장 전담직무대리는 이날 물류센터 내부와 자동화 설비 구역을 둘러보며 화재 발생 가능성이 있는 위험 요소를 확인했다.
소방시설과 방화시설, 피난시설이 정상적으로 관리되고 있는지도 살피고 화재 발생 시 인명 대피와 초기 진압이 신속하게 이뤄질 수 있도록 현장 대응체계를 점검했다.
센터 관계자들에게는 시설별 안전점검을 철저히 하고 종사자 교육과 자체 순찰 등 자율 안전관리를 강화해 달라고 주문했다.
이중기 전담직무대리는 "물류센터는 내부에 가연물이 많고 규모가 커 화재 발생 시 피해가 급속히 확대될 수 있다"며 "평소 위험 요소를 철저히 관리하고 화재 발생에 대비한 대응체계를 지속적으로 점검해야 한다"고 말했다.
nn0416@newspim.com