AI 기술 한자리에…'AI 서밋 서울 & 엑스포' 19일 코엑스 개막

AI 핵심 요약beta
- 코엑스는 19일부터 21일까지 AI 서밋 서울 2026을 개최했다
- 글로벌 125개사가 300개 부스로 산업별 AI 솔루션과 인프라를 선보였다
- AI 체험존·로봇 시연·AGI 강연·스타트업 피칭 등이 진행됐다
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제조·금융·헬스케어 AI부터 로봇 체험존까지 운영
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 코엑스는 DMK글로벌, 한국무역협회와 함께 국내 최대 AI 컨펙스 'AI 서밋 서울 & 엑스포(AISE) 2026'를 오는 19일부터 21일까지 서울 삼성동 코엑스 B홀과 그랜드볼룸에서 개최한다고 5일 밝혔다.
올해 행사에는 시게이트, 어도비, 오라클, HP, 젠스파크 등 글로벌 기업 125개사가 300개 부스로 참가해 전년보다 150% 확대된 규모로 열린다. 참가 기업들은 제조, 물류, 금융, 헬스케어 등 산업별 AI 솔루션과 생성형 AI 개발·운영 인프라를 선보인다.
올해는 AI 기술을 직접 체험할 수 있는 공간도 마련된다. 스포츠 동작 분석과 AI 태권도 체험, 로봇 시연을 비롯해 에지봇, 리얼맨 로보틱스, 푸두로보틱스의 휴머노이드 로봇 체험존이 운영된다.
행사 기간에는 김대식 카이스트(KAIST) 교수의 'AI에서 AGI로' 강연과 메타 출신 잭 추아 밸런트헬스 CEO, 김정균 시게이트 이사 등의 세미나가 열린다. 마지막 날에는 코리아스타트업포럼 스타트업 피칭과 한국무역협회 IR 피칭데이도 진행된다.
syu@newspim.com