청와대 "주택공급 확대 위해 다각적 검토 중…구체적 방안 확정된 바 없어"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 5일 정부의 주택 공급 확대 방안을 검토 중이라고 밝혔다다
- 정부는 수도권 5만호 이상 신규 공급 보도와 관련해 확정 전 보도로 시장 혼란을 경계해달라고 했다다
- 구윤철 부총리는 그린벨트 해제와 군 시설 활용 등으로 최대한 공급 대책을 마련 중이라고 했다다
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[서울=뉴스핌] 김미경 박찬제 기자 = 청와대는 5일 "정부는 주택 공급을 확대하고자 다각적인 방안을 검토하고 있다"면서 "구체적인 공급 대책의 내용과 발표 시기는 현재까지 확정된 바 없다"고 밝혔다.
정부가 이르면 다음주 수도권 5만호 이상 신규 공급을 담은 부동산 공급 대책을 발표할 것이라는 언론 보도에는 "확정되지 않은 내용의 보도로 인한 시장 혼란이 발생하지 않도록 보도에 신중을 기해 주기 바란다"고 청와대는 말했다.
한 언론은 이날 이재명 대통령이 지난 3일 순방에서 귀국한 직후 부동산·주식시장 점검회의를 열고 추가 공급 물량을 확인하고 일정을 앞당길 것을 지시했다고 보도했다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 3일 한국방송(KBS)에 출연해 "개발제한구역(그린벨트) 일부 해제와 지하철 인근, 국가 보유 군(軍) 시설을 활용해 최대한 공급 대책을 마련 중"이라고 언급했다.
the13ook@newspim.com