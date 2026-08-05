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엔비디아 인증 다음은 '통합 냉각'…LG, CDU 넘어 칠러까지 묶는다

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AI 핵심 요약

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  • LG전자가 5일 북미 AI 데이터센터 통합냉각 공략을 강화했다.
  • 콜드플레이트·CDU·칠러·DCCM을 원스톱 공급해 안정성과 운영효율을 높이고 있다.
  • 엔비디아 600kW CDU 인증을 계기로 미국 빅테크 대상 대규모 수주를 추진하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

콜드플레이트·CDU·칠러·DCCM까지 자체 공급
장비보다 시스템…빅테크가 찾는 '턴키 경쟁력'
엔비디아 인증 발판, 북미 AI 데이터센터 공략

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 인공지능(AI) 데이터센터 냉각 시장의 경쟁 기준이 개별 장비의 성능에서 전체 시스템을 아우르는 '통합 솔루션'으로 이동하고 있다. 고성능 그래픽처리장치(GPU)의 발열이 급증하면서 콜드플레이트와 냉각수분배장치(CDU), 칠러를 각각 공급하는 것을 넘어 냉각 시스템 전체의 안정성과 운영 효율을 책임지는 능력이 중요해지고 있어서다.

LG전자는 콜드플레이트부터 CDU, 칠러, 데이터센터 냉각관리시스템(DCCM)까지 자체 공급할 수 있는 '원스톱' 체계를 앞세워 북미 AI 데이터센터 시장 공략에 속도를 내고 있다. 최근 엔비디아의 600kW급 CDU 품질 인증을 확보한 데 이어 미국 빅테크를 대상으로 대규모 공급을 추진하면서 통합 냉각 역량을 실제 수주로 연결한다는 전략이다.

 

서울 여의도 LG전자 본사의 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 개별 장비 넘어 '통합 냉각' 경쟁

5일 LG전자와 전자업계에 따르면 AI 데이터센터의 액체냉각 시스템은 하나의 장비만으로 완성되지 않는다.

GPU에서 발생한 열을 가장 먼저 흡수하는 콜드플레이트를 시작으로 열을 모아 외부 냉각 설비와 열교환하는 CDU, 냉각수를 다시 차갑게 만드는 칠러, 전체 냉각 과정을 실시간으로 제어하는 DCCM 등이 유기적으로 연결돼야 한다.

각각의 장비 성능도 중요하지만 전체 시스템이 얼마나 안정적으로 작동하느냐가 데이터센터 운영 효율을 좌우한다. 어느 한 부분에 문제가 발생해 냉각 성능이 떨어질 경우 GPU 성능 저하는 물론 심하면 AI 서버 운영에도 차질이 생길 수 있다.

이에 따라 글로벌 빅테크들이 냉각 업체를 평가하는 기준도 개별 장비의 성능에서 시스템 전체의 안정성과 운영 효율로 확대되고 있다. 수만 개의 GPU가 동시에 가동되는 AI 데이터센터에서는 냉각 장비의 작은 이상도 대규모 서버 운영 차질로 이어질 수 있기 때문이다.

특히 액체냉각은 냉각수가 서버 내부까지 들어가는 구조인 만큼 누수나 성능 저하가 발생했을 때 신속한 원인 파악과 대응이 중요하다. 콜드플레이트와 CDU, 칠러 등의 공급업체가 각각 다르면 장애 발생 시 원인 규명과 책임 소재를 가리는 데 시간이 걸릴 수 있다.

 

◆ 콜드플레이트부터 DCCM까지 '원스톱'

LG전자가 통합 공급 전략을 강조하는 이유도 여기에 있다.

LG전자는 GPU와 직접 맞닿아 열을 흡수하는 콜드플레이트부터 CDU, 칠러와 공조 설비, DCCM까지 데이터센터 냉각에 필요한 주요 제품과 시스템을 자체 공급할 수 있는 체계를 구축했다.

단순히 냉각 장비를 묶어 판매하는 데 그치지 않고 데이터센터의 열 발생량과 서버 구성에 맞춰 냉각 시스템을 설계하고 장비 간 운전을 최적화하는 방식이다.

고객 입장에서는 여러 업체와 개별적으로 계약하는 대신 하나의 업체를 통해 냉각 시스템을 구축할 수 있어 설계와 구축 기간을 줄일 수 있다. 운영 과정에서 문제가 발생해도 시스템 전체를 공급한 업체가 원인 파악부터 유지보수까지 맡을 수 있다는 점도 장점이다.

LG전자 관계자는 "고객 입장에서 냉각수 누수가 발생하면 CDU 때문인지, 콜드플레이트 때문인지, 칠러 때문인지 원인을 구분하기 쉽지 않다"며 "턴키 방식으로 전체 시스템을 공급하면 문제가 발생했을 때 LG전자가 일괄적으로 대응할 수 있어 고객들이 긍정적으로 평가하고 있다"고 말했다.

[AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆ 엔비디아 인증 발판…북미 공략 속도

업계에서는 AI 데이터센터 시장이 확대될수록 냉각 시장 역시 '장비 경쟁'에서 '시스템 경쟁'으로 빠르게 이동할 것으로 보고 있다.

과거 데이터센터에서는 칠러 제조사와 CDU 제조사, 배관·공조 업체 등이 각각 참여하는 방식이 일반적이었다. 하지만 AI 데이터센터의 전력밀도가 높아지고 냉각 시스템이 복잡해지면서 구축 기간을 단축하고 운영 안정성을 높이기 위해 하나의 업체가 전체 냉각 시스템을 설계·공급하는 방식의 중요성이 커지고 있다.

특히 AI 인프라 투자 규모가 수조원대로 확대되면서 냉각 장비의 초기 구매가격보다 서버 가동률과 에너지 효율, 장애 대응 등 전체 운영비용을 중시하는 고객이 늘고 있다는 게 업계의 설명이다.

LG전자에는 최근 확보한 엔비디아의 600kW급 CDU 품질 인증이 북미 시장 진입을 확대할 수 있는 발판이다. AI 데이터센터의 핵심인 GPU와 연결되는 냉각 장비의 성능과 안정성을 검증받았다는 점에서 향후 글로벌 빅테크를 대상으로 한 수주 경쟁에서도 유리하게 작용할 수 있다는 평가다.

LG전자는 현재 미국 빅테크를 대상으로 1000~2000대 규모의 CDU 공급을 추진하고 있다. 회사는 이를 개별 장비 판매에 그치지 않고 콜드플레이트와 칠러, DCCM 등을 함께 공급하는 통합 냉각 사업으로 확대해 북미 AI 데이터센터 시장에서 입지를 넓힌다는 전략이다.

LG전자 관계자는 "공기 냉각과 액체 냉각은 물론 DCCM까지 전반을 최적화할 수 있는 통합 솔루션을 제공하는 것이 가장 큰 장점"이라며 "AI 데이터센터 냉각 전반을 아우르는 통합 경쟁력을 갖추고 있다"고 말했다.

syu@newspim.com

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프로야구 전 경기 폭염 취소 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극한 폭염이 프로야구까지 멈춰 세웠다. 경기장 곳곳에서 온열질환 의심 환자가 발생하고 관중이 의식을 잃고 쓰러지는 응급 상황까지 벌어지자 한국야구위원회(KBO)가 결국 리그를 일시 중단하고 긴급 대책 마련에 나섰다. KBO는 5일과 6일 예정됐던 2026 신한 SOL KBO리그 1군 전 경기와 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소한다고 발표했다. 취소된 경기는 잠실(NC-두산), 인천(LG-SSG), 대구(한화-삼성), 부산(키움-롯데), 광주(KT-KIA)에서 열릴 예정이던 5경기다. [서울=뉴스핌] 폭염 속 응원을 하고 있는 삼성 팬들. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.08.05 wcn05002@newspim.com KBO는 "최근 전국적인 폭염으로 관람객과 선수단의 안전을 위협하는 상황이 발생하고 있어 이를 엄중하게 인식하고 있다"라며 "6일 긴급 실행위원회를 열어 폭염 관련 리그 운영 방침과 안전 대책을 원점에서 논의할 예정"이라고 밝혔다. 이번 회의에는 KBO 사무국을 비롯해 10개 구단 단장과 한국프로야구선수협회 관계자들이 참석해 폭염 상황에서의 경기 운영 기준과 안전 대책을 전면 재검토할 계획이다. 당초 KBO는 전날 폭염 단계별 경기 운영 세칙을 새롭게 발표했다. 폭염주의보가 발효되면 경기를 정상 개최하고, 폭염경보가 내려질 경우 홈 구단 의견을 반영해 경기 시작 시간을 최대 1시간까지 늦출 수 있도록 했다. 또한 기상청이 올해 신설한 최고 단계인 '폭염중대경보'가 발효되면 경기 당일 오후 1시 이전 취소를 결정할 수 있도록 했다. 폭염중대경보는 하루 최고 체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 예상될 때 발효된다. 이에 따라 전날 잠실 NC-두산전과 광주 KT-KIA전이 해당 기준이 적용된 첫 사례로 취소됐다. [인천=뉴스핌] 유다연 기자= 4일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG 경기 8회를 마친 후 한 관객이 온열질환으로 쓰러졌다. 해당 관객을 이송하기 위해 대기 중인 구급차의 모습. 2026.08.05 willowdy@newspim.com 그러나 다른 경기장에서는 더 심각한 상황이 발생했다. 인천 SSG랜더스필드에서 열린 LG와 SSG 경기에서는 총 25명의 관중이 온열질환 의심 증세를 호소하며 현장 치료를 받았다. 이 가운데 2명은 의식 저하 등 중증 증상을 보여 구급차로 병원에 이송됐다. 8회말에는 25세 남성 관중이 계단에서 의식을 잃고 쓰러져 경기가 약 9분간 중단됐고, 경기 종료 직전에도 26세 남성 관중이 응원석에서 쓰러지는 응급 상황이 발생했다. 다행히 두 번째 환자는 현장 안전요원의 응급조치 후 의식을 회복한 것으로 전해졌다. 경기장 안팎에서 온열질환 환자가 잇따라 발생하자 KBO는 기존 운영 방침만으로는 안전을 담보하기 어렵다고 판단했고, 결국 5일과 6일 예정된 1군과 퓨처스리그 전 경기를 모두 취소하는 초유의 결정을 내렸다. 이로써 올 시즌 폭염으로 취소된 KBO리그 경기는 15경기로 늘었고, 우천 등을 포함한 전체 취소 경기는 40경기가 됐다. wcn05002@newspim.com 2026-08-05 13:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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