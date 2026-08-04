한국관광공사, '2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회' 개최

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 한국관광공사가 4일 한국관광 데이터랩 활용 경진대회를 열어 9월30일까지 성과 창출 사례를 공모한다
- 데이터랩을 활용한 관광·타분야 융복합 성과사례를 개인·팀·기관 누구나 제출할 수 있고 총 19점에 상금과 상장을 시상한다
- 데이터랩 방문자와 인용이 크게 늘어난 가운데 공사는 우수 사례 공유로 관광산업 경쟁력 향상을 기대한다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부와 한국관광공사는 오는 9월 30일까지 한국관광 데이터랩 데이터를 활용한 성과 창출 사례를 발굴하는 '2026 한국관광 데이터랩 활용 경진대회'를 개최한다.
공모 주제는 데이터랩 데이터를 활용한 성과 창출 사례로, 관광 이외 분야 데이터와 융복합해 성과를 낸 사례도 포함된다. 데이터랩을 이용하는 누구나 참여할 수 있고, 개인·팀(최대 4인)·기관 중 하나를 선택해 신청할 수 있다. 지역 방문자 특성 분석을 통한 축제 흥행 전략, 관광객 소비 패턴 분석을 통한 지역 상권 활성화 전략 등 폭넓은 활용 사례를 접수할 수 있다.
접수 기간은 9월 30일 오후 2시까지다. 데이터랩 내 공고 게시글의 온라인 신청 폼을 통해 참가서류를 제출하면 된다. 서면심사 및 발표심사를 거쳐 총 19점을 시상한다. 대상(문체부 장관상) 1점에 500만 원, 최우수상(공사 사장상) 2점에 각 200만 원, 우수상 6점에 각 100만 원, 장려상 10점에 각 50만 원이 수여된다. 시상식은 10월 23일 서울에서 진행될 예정이다.
공사 이미숙 관광데이터허브팀장은 "데이터랩의 올해 상반기 월평균 방문자 수는 지난해보다 23.6% 증가한 약 78만 명으로, 누적 500만 명을 넘어섰고 언론 인용 건수도 1년 새 2.5배 늘어나는 등 현장의 관심이 빠르게 커지고 있다"라며, "이번에 발굴된 우수 활용사례도 더 많은 현장에 공유돼 관광산업 전반의 경쟁력 향상으로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.
jyyang@newspim.com