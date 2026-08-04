탕준상, 빌리언스와 전속계약…"전폭 지원 아끼지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- 배우 탕준상이 4일 빌리언스와 전속계약을 체결했다
- 뮤지컬·영화·드라마를 넘나들며 폭넓은 연기활동을 이어왔다
- 넷플릭스·지상파에서 주연·조연으로 호평받으며 향후 행보에 관심이 쏠린다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 탕준상이 빌리언스와 전속계약을 체결하며 새로운 도약에 나선다.
빌리언스는 4일 "다양한 무대와 작품을 통해 자신만의 연기 세계를 구축해 온 배우 탕준상과 새로운 출발을 함께하게 돼 기쁘다"며 "탕준상이 지닌 역량과 가능성을 더욱 폭넓게 펼칠 수 있도록 든든한 동반자로서 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
탕준상은 2010년 뮤지컬 '빌리 엘리어트'로 데뷔한 뒤 '모차르트!', '엘리자벳', '레미제라블', '서편제', '킹키부츠' 등 굵직한 작품에 출연하며 어린 나이부터 탄탄한 무대 경험을 쌓았다.
이후 영화 '오빠생각', '7년의 밤', '나랏말싸미', '도그데이즈', '설계자', '원더랜드'와 드라마 '사랑의 불시착', '무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다', '라켓소년단', '사관은 논한다', '노무사 노무진' 등에 출연하며 스크린과 안방극장을 넘나드는 활약을 펼쳤다.
특히 넷플릭스 시리즈 '무브 투 헤븐: 나는 유품정리사입니다'에서는 유품정리사 한그루 역을 맡아 섬세한 감정 연기로 호평을 받으며 주연 배우로서 존재감을 확실히 각인시켰다. 이어 SBS '라켓소년단'에서는 승부욕 강한 배드민턴 선수 윤해강으로 분해 전작과는 또 다른 매력을 선보였다.
지난해 방송된 MBC '노무사 노무진'에서는 인간과 귀신을 잇는 미스터리한 인물 보살 역을 맡아 능청스러운 유머와 진중한 감정선을 오가는 연기로 극의 활력을 더했다. 또한 뮤지컬 '데스노트'에서는 천재 명탐정 엘(L) 역으로 약 10년 만에 뮤지컬 무대에 복귀해 안정적인 가창력과 무대 장악력을 입증했다.
데뷔 16년 차를 맞은 탕준상은 아역 배우를 넘어 청춘 캐릭터부터 개성 강한 역할까지 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주며 꾸준히 성장해 왔다. 새 둥지 빌리언스와 함께 어떤 새로운 행보를 펼칠지 관심이 쏠린다.
한편 탕준상이 새롭게 합류한 빌리언스에는 손현주, 조보아, 정성일, 허성태, 김하늘, 이준영, 정은지, 손상연 등이 소속돼 있다.
moonddo00@newspim.com