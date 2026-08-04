부산시 '제30회 부산바다축제' 7일 개막…먹거리와 볼거리 풍성

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다대포 낙조·해변 활용 프로그램 강화

전국 최대 해변포차 '다대포차' 운영

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 올해 부산바다축제를 다양한 참여형 프로그램과 볼거리, 먹거리를 마련해 더욱 풍성한 축제를 선보인다.

시는 오는 7일부터 13일까지 7일간 사하구 다대포해수욕장 일원에서 제30회 부산바다축제를 개최한다고 4일 밝혔다. 축제는 부산시와 부산축제조직위원회가 주최·주관한다.

제30회 부산바다축제 포스터[사진=부산시] 2026.08.04

시는 올해 축제에서 다대포의 낙조와 해변을 활용한 프로그램을 강화했다. 첫날에는 개막행사와 함께 '다대 불꽃쇼'가 진행되며 바지선 3대를 활용한 해상 와이드 불꽃이 오후 8시부터 17분간 펼쳐진다.

주요 프로그램으로는 전국 최대 규모의 해변포차인 '다대포차', 음식과 휴식을 결합한 '선셋 비치클럽', 지역 대학생들이 참여하는 '청춘해(海)방구역'이 운영된다. 다대포차는 2천 석 규모의 취식 공간을 갖췄고 행사 기간 중 다양한 공연도 이어진다.

선셋 비치클럽은 백사장 위에 조성되는 오픈형 공간으로 야간 클럽 분위기의 선셋클럽과 라운지 형태의 선셋펍으로 나뉜다. 하우스 DJ 음악과 아로마 테라피, 미니볼 바레 등 체험 프로그램도 함께 마련된다.

청춘해(海)방구역은 부산지역 10개 대학이 참여하는 대학 연합 프로그램이다. 대학생이 직접 기획·운영하는 캠퍼스 포차와 동아리 공연, 초청 공연 등이 예정돼 있다.

축제 기간에는 시민 참여형 공연도 이어진다. 12일에는 자전거 탄 풍경, 김장훈 밴드 등이 출연하는 '다대포 포크락 콘서트'가 열리고 13일에는 사하구·영도구 구립소년소녀합창단 등이 참여하는 '열린바다 열린음악회'가 축제의 막을 내린다.

이 밖에 중고 직거래 장터와 업사이클링 체험 부스인 '다대 비치마켓'도 운영된다. 부산시는 개막일인 7일에는 관람객 안전을 위해 다대포해수욕장을 총량제로 운영하고 오후 4시부터 다대로 1개 차로와 인근 공영주차장 3곳을 통제한다.

시는 백사장 내 관람 인원을 약 3만5000명으로 제한하고 초과 시 주변 관람 구역으로 안내할 계획이다. 교통 혼잡이 예상되는 만큼 대중교통 이용도 당부했다.

전재수 시장은 "30회를 맞는 부산바다축제에서 다대포를 비롯한 서부산의 매력과 '청년과 바다의 도시'를 내세운 부산의 미래를 함께 느끼길 바란다"면서 "시민과 관광객이 안전하게 축제를 즐기고 추억을 만들 수 있도록 시가 현장 운영에 최선을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com