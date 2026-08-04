아이덴티티, '팬팝티' 출격…유닛별 매력, 예능감 대방출

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 글로벌 팬들의 주목을 받고 있는 보이그룹 '아이덴티티(idntt)'가 '더 케이팝 팬팝티'를 통해 유닛별 개성과 반전 예능감을 대방출한다.

4일 오후 9시 공개되는 '팬팝티' 3화의 주인공은 글로벌 팬들의 주목을 받고 있는 보이그룹 아이덴티티다. 슈퍼주니어 은혁이 '팬팝티처'로 프로그램을 이끄는 가운데, 멤버 도훈이 스페셜 '꼬꼬생(꼬꼬마 교생)'으로 함께해 유쾌한 케미를 선보일 예정이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 팬팝티 아이덴티티. [사진=빅크온] 2026.08.04 moonddo00@newspim.com

이번 방송에서는 아이덴티티의 세 유닛 유네버멧(unevermet), 예스위아(yesweare), 잇츠나오버(itsnotover)가 각기 다른 개성과 팀워크를 뽐낸다. 유닛별 매력을 엿볼 수 있는 소개를 시작으로, 유네버멧과 예스위아의 장신 멤버들이 평균 신장 차이를 두고 펼치는 유쾌한 키 대결까지 이어지며 시작부터 웃음을 선사할 전망이다.

본격적인 코너에 앞서 멤버들의 예능감이 돋보이는 토크도 이어진다. 밸런스 게임을 둘러싼 열띤 토론이 펼쳐지는 가운데, 기웅은 몸을 사리지 않는 입수 연기로 감탄을 자아낸다. 이어 각 유닛이 직접 팀명을 정하는 시간을 통해 아이덴티티만의 끈끈한 팀워크를 보여주는 한편, 잇츠낫오버 유닛의 은찬은 예측 불가한 4차원 입담과 재치 있는 리액션으로 분위기를 이끌며 존재감을 발산한다.

'일단입검(입덕검증)' 코너에서는 무대 위와는 또 다른 반전 매력이 공개된다. 희주는 실감 나는 말 성대모사로 시선을 사로잡고, 성준은 구성진 트로트와 개성 넘치는 개구리 성대모사로 웃음을 더한다. 예준 역시 로봇 연기로 색다른 매력을 선보이며 팬들의 이목을 끈다. 이어 손바닥 밀치기 게임을 통해 '찐' 예능 유닛 서열을 가리는 승부가 펼쳐지는 가운데, 규혁이 맹활약을 펼치며 MVP의 주인공에 대한 궁금증을 높인다.

음악으로 소통하는 시간도 마련된다. '애플뮤직'과 함께하는 플레이리스트 세션에서는 각 유닛 대표 멤버들이 직접 추천곡을 소개하며 음악 취향과 감성을 공유한다. 이어 '팬팝티'에서만 만나볼 수 있는 특별 라이브 무대 '프리티 보이 스웨그(Pretty Boy Swag)'가 대미를 장식하며 글로벌 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.

웃음과 팀워크, 반전 매력까지 모두 담은 '팬팝티' 3화 아이덴티티 편은 4일 오후 9시 빅크 온과 유튜브 채널 '더 케이팝'에서 동시 라이브로 공개된다. 빅크온에서는 생방송 스트리밍과 VOD 다시 보기를 모두 제공하며, 글로벌 FAST 플랫폼 내 K팝 채널을 통해서도 시청할 수 있어 전 세계 팬들과의 접점을 한층 넓힐 예정이다.

moonddo00@newspim.com