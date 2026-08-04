CJ문화재단, 2026 음악장학생 5명 선발…장학금 수여식 개최

AI 핵심 요약beta
- CJ문화재단은 3일 음악장학생 5명에게 장학금을 수여했다
- 버클리·해외 음악대학원·CJ-풀브라이트 등 3개 부문에 총 5명이 선발됐다
- 해외 유학생 대상 장학금과 공연장·스튜디오 등 창작 지원을 지속한다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CJ문화재단은 '2026 CJ음악장학사업' 장학생 5명을 선발하고 장학금 수여식을 개최했다고 4일 밝혔다.
수여식은 지난 3일 서울 중구 CJ제일제당센터에서 열렸으며 버클리 음악대학, 해외 음악대학원, CJ-풀브라이트 음악대학원 장학 프로그램 등 3개 부문 장학생과 관계자들이 참석했다.
CJ음악장학사업은 해외에서 대중음악을 전공하는 유학생을 지원하는 장학사업으로 2011년 시작됐다. 지난해까지 모두 229명이 장학금을 받았다.
버클리 음악대학 부문에서는 퍼포먼스(색소폰) 전공의 이민영 학생이 'CJ-버클리 총장 전액 장학금' 대상자로 선정됐다. 이 장학금은 연간 학비와 기숙사비 등을 포함해 약 7만 8000달러를 최대 4년간 지원한다.
'CJ-버클리 우수 장학금'에는 인디펜던트 레코딩&프로덕션 전공의 강성진 학생과 퍼포먼스·필름&미디어 복수전공의 유정현 학생이 선정됐다. 두 장학생에게는 연간 1만 6000달러의 장학금이 지급된다.
해외 음악대학원 부문에서는 네덜란드 암스테르담 음악원에서 재즈를 전공하는 한미르 학생이 장학생으로 선발됐다. 최대 3년간 연간 1만달러의 장학금을 지원받는다.
CJ-풀브라이트 음악대학원 장학 프로그램에는 미국 뉴욕대학교 재즈 스터디스 석사 과정에 진학하는 권예성 학생이 선정됐다. 학업 성취도에 따라 최대 3년간 학비와 생활비 등 최대 14만 달러를 지원하며 의료보험과 왕복 항공권 등도 함께 제공된다.
CJ문화재단은 장학금 지원과 함께 공연장과 녹음 스튜디오 이용, 공연·교육 프로그램 참여 기회 등도 제공하고 있다.
CJ문화재단 관계자는 "장학생들이 해외에서 학업과 창작 활동에 집중할 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com